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Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu podiglo je optužnicu protiv N. P. (33) iz Beograda zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je 27. aprila 2025. godine poginula dvadesetogodišnja Nevena Zdravković iz Aleksinca, dok su još tri osobe povređene.

Nesreća se dogodila oko 13.30 časova u Ulici prote Stevana Dimitrijevića, u blizini autobuske stanice, a tužilaštvo tereti N. P. za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, navodeći da je upravljajući automobilom marke "ford fokus" naglo prešao iz desne u levu saobraćajnu traku, a da se prethodno nije uverio da to može da učini bezbedno.

Prema navodima optužnice, upravo je taj manevar doveo do sudara sa automobilom "folksvagen golf", koji se kretao levom trakom u istom smeru. Došlo je do kontakta prednjeg desnog dela "golfa" i levog bočnog dela "forda", nakon čega su nastupile teške posledice.

Nastradala Nevena Z. Aleksinac Foto: Facebook

Na zadnjem sedištu "golfa" nalazila se Nevena Zdravković, koja je zadobila teške povrede glave od kojih je preminula. U nesreći su lakše povređeni vozač "golfa", suvozač u tom automobilu, kao i putnica koja se nalazila na zadnjem sedištu "forda".

U obrazloženju optužnice tužilaštvo navodi da je tokom istrage na nesumnjiv način utvrđeno da postoji dovoljno dokaza da je okrivljeni izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret. Ključni dokaz predstavlja nalaz veštaka Instituta Saobraćajnog fakulteta u Nišu, koji je na osnovu uviđajne dokumentacije i snimka nadzorne kamere izvršio vremensko-prostornu analizu nezgode.

Veštačenje je pokazalo da je vozač "forda" nepropisnim manevrom presekao putanju kretanja "golfa" i time stvorio iznenadnu i neočekivanu prepreku. Stručnjaci su zaključili da je upravo taj postupak bio osnovni uzrok nesreće i da nije utvrđen propust vozača "golfa" koji bi bio u uzročno-posledičnoj vezi sa nastankom udesa. Prema nalazu, čak i da se "golf" kretao dozvoljenom brzinom od 50 kilometara na čas, vozač ne bi mogao da predvidi nagli ulazak "forda" u njegovu traku.

Prema ranijim informacijama iz istrage, N. P. je tog dana boravio u Aleksincu zbog crkvenog venčanja i bio je na putu ka svadbenom veselju kada je došlo do tragedije.

Okrivljeni je tokom istrage negirao krivicu - tvrdio je da je pokušavao da obiđe parkirano vozilo i da je propisno započeo prelazak u levu traku, ali da je tada u njegov automobil udario "golf". Međutim, takvu odbranu nisu potvrdili ni svedoci, ni materijalni dokazi, niti saobraćajno veštačenje.

1/7 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća u Aleksincu Foto: Danijel Milić, Privatna Arhiva

N. P. je nakon nesreće bio u pritvoru od 27. aprila do 10. juna 2025. godine, kada je pušten da se u nastavku postupka brani sa slobode.

Istragu je u početku vodilo Više javno tužilaštvo u Nišu, jer je brzi test obavljen neposredno posle nesreće pokazao prisustvo psihoaktivnih supstanci kod vozača. Međutim, naknadna laboratorijska analiza urina nije potvrdila taj rezultat, zbog čega je predmet ustupljen Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu. Kako je ranije saopšteno iz tužilaštva, postupak se vodi za nehatno izvršenje krivičnog dela, za koje je zaprećena kazna zatvora do deset godina.

Prema rečima Jasmine Stanković, koleginice oca tragično nastradale devojke, svo troje mladih koji su se nalazili u "folksvagenu" su iz Aleksinca, a njihova vožnja, pre nesreće nije trajala duže od desetak, petnaest minuta, a Nevena, koja je sedela na zadnjem sedištu, preletela je prednja sedišta i udarila u šoferšajbnu usled čega je zadobila smrtonosne povrede.

- Nevena i njena drugarica izašle su da se provozaju motorom pošto je bio lep dan, ali im je na banjskom putu motor stao jer mu se potrošila baterija. Nisu želele da se pešice vraćaju svojim kućama nego su pozvale druga da dođe po njih. U povratku, kod autobuske stanice, taj Beograđanin im je presekao put i dogodila se nesreća - izjavila je Stanković.

Nevena Zdravković bila je poznata kao vedra i ambiciozna devojka, ali i veliki humanitarac. Njena smrt duboko je potresla Aleksinac, a prijatelji, porodica i članovi humanitarnog udruženja u kojem je volontirala danima su se opraštali od nje emotivnim porukama.