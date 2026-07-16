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Petnaestogodišnji dečak koji je sinoć prebijen palicama u Novom Sadu zadobio je teške telesne povrede u vidu višestrukih preloma kostiju glave i lica, uz lakše povrede po telu u vidu posekotina.

Dečak se nalazi na Odeljenju intenzivne nege u novosadskoj Dečijoj bolnici pod stalnim lekarskim nadzorom.

- Petnaestogodišnjak je zadobio teške telesne povrede i trenutno se nalazi na Odeljenju intenzivne nege. Nalazi se pod stalnim lekarskim nadzorom a zbog specifičnih i teških povreda glave, višestrukih preloma i povreda lica, konzilijum lekara započeo je proces sanacije povreda po prioritetima - kažu u Dečijoj bolnici ne želeći da komentarišu kako će teći dalji tok lečenja i oporavka pacijenta.

Iz izvora bliskog istrazi koja je u toku, nezvanično se saznaje da policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti i utvrđivanju svih činjenica koje su dovele do krvavog incidenta u kome je zamalo život izgubio jedan tinejdžer i da je u toku potraga za počiniocima.

Prema preliminarnim rezultatima istrage, motiv sinoćnjeg sukoba izgleda nisu neke ranije razmirice između dve grupe mladića. Pretpostavlja se da je prebijeni dečak spletom nesrećnih okolnosti bez ikakvog razloga prebijen palicama od strane 10-ak maskiranih huligana koje ne poznaje, a koji su njega i njegove drugare u parku napali iz čiste obesti.

Dečak je zadobio teške telesne povrede u tuči koja se sinoć oko 23 časa dogodila u Ulici vojvode Knićanina, odnosno u parku kod Medicinske škole u Novom Sadu. On je sa drugarima sedeo u parku kada ih je napala grupa maskiranih mladića. Svi su se razbežali ali se nesrećni petnaestogodišnjak sapleo i pao, a tada su ga zverski isprebijali napadači dok je ležao na zemlji.

Kako je izjavio portparol Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad dr Zoran Krulj, lekarska ekipa te zdravstvene ustanove intervenisala je sinoć po prvom prioritetu.