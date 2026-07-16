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Iz jedne menjačnice u Preševu koja je obijena odnet je sef sa većom količinom novca, potvrđeno je Kuriru u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.

Pripadnici policije izašli su na lice mesta po prijavi i obavili uviđaj. O slučaju obijanja menjačnice je obavešteno i nadležno Osnovno javno tužilaštvo u Vranju.

- Tužilaštvo je naložilo da se izvrši uviđaj lica mesta, pregledanje video-snimka sa sugurnosnih kamera i da se nastavi dalji rad na otkrivanju identiteta četiri NN izvršioca - navedeno je u saopštenju Miodraga Stojanovića, portparola Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju.

Kako Kurir saznaje, četiri NN lica sa fantomkama na glavama i pajserom obila su objekat menjačnice u Preševu i iz njega iznele sef sa većom količinom novca.

Pripadnici PU Vranje intenzivno rade na rasvetljavanju svih okolnosti događaja, preduzimajući sve mere i radnje u cilju otkrivanja identiteta izvršioca i njihovog pronalaska.