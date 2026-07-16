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S. S. iz Vladičinog Hana, koji je od kraja juna bio u bekstvu nakon tuče u centru grada i napada na policijske službenike, uhapšen je na graničnom prelazu Preševo prilikom pokušaja ulaska u Srbiju.

Kako je potvrđeno iz Osnovnog javnog tužilaštva u Vladičinom Hanu, on je uhapšen 13. jula, saslušan pred tužilaštvom, nakon čega mu je određen pritvor do 30 dana.

S. S. se sumnjiči da je učestvovao u masovnoj tuči koja se dogodila u večernjim satima 24. juna u centru Vladičinog Hana. U sukobu su, sa jedne strane, učestvovali on i njegov otac D. H. S, dok su sa druge strane bili otac i sin N. R. i O. R.

Prema dosadašnjim saznanjima iz istrage, prilikom intervencije policije S. S. je fizički napao dvojicu policajaca i naneo im lake telesne povrede, nakon čega je pobegao i za njim je raspisana potraga.

U međuvremenu je pritvor ostalim učesnicima tuče ukinut, dok se istraga o svim okolnostima ovog događaja i dalje nastavlja.

Incident je izazvao veliko uznemirenje među građanima Vladičinog Hana zbog, kako navode očevici, izuzetne brutalnosti sukoba. U obračunu su korišćene palice, metalne šipke i drugi predmeti koji su se našli pri ruci učesnicima tuče. Zbog nasilja koje je eskaliralo na licu mesta, ekipa Hitne pomoći u pojedinim trenucima bila je prinuđena da se udalji dok policija nije uspostavila kontrolu nad situacijom.