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Veljko Belivuk, protiv kog se pred Specijalnim sudom u Beogradu vode tri postupka, preko advokata koji ga zastupaju u Crnoj Gori zatražio je da prisustvuje i učestvuje u postupku za dvostruko ubistvo u Spužu. Od Višeg suda u Podgorici zatražio je da ukine rešenje o suđenju u odsustvu.

- Advokati Bojana Leković i Obrad Delević tvrde da njihov branjenik nije nedostupan crnogorskim pravosudnim organima, već da se nalazi u pritvoru u Beogradu i da nema zakonskog razloga da mu se uskrati neposredno učešće u postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgoric - prenosi crnogorska Pobjeda.

Oni su zatraži da Belivuk suđenju za ubistvo Damira Hodžića i Adisa Spahića u Spužu, krajem jula 2020, prisustvuje putem video-linka kako bi mu bilo omogućeno da učestvuje u procesu.

Belivuk i Miljković u sudnici Foto: Privatna Arhiva

- Optuženi Belivuk je izrazio spremnost i želju da u postupku učestvuje, na koji god način bude tehnički moguće - kazala je Leković za Pobjedu i navela da to što mu se u Srbiji sudi u više postupaka pred Specijalnim sudom ne znači da nije dostupan crnogorskom pravosuđu.

U podnesku podnetom Višem i Vrhovnom sudu, advokati su naveli da je optuženi Belivuk 28. juna 2024. godine putem video-linka učestvovao na ročištu za kontrolu optužnice pred Višim sudom u Podgorici, što, prema mišljenju odbrane, pokazuje da postoje tehničke mogućnosti za njegovo uključivanje.

Inače, na ročištu koje je pred sudom održano u maju ove godine isti zahtev, prema pisanju crnogorskih medija, izneo je i Marko Miljković.

- Optuženi Marko Miljković se neposredno obratio sudu da učestvuje u ovom postupku. Nisu više ispunjene pretpostavke da mu se sudi u odsustvu - rekao je tada advokat koji zastupa Marka Miljkovića.

Hodžić i Spahić Foto: Privatna Arhiva

Specijalno državno tužilaštvo tereti Veljka Belivuka i Marka Miljkovića da su bili pripadnici kriminalne organizacije kojom je rukovodio odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer i da su učestvovali u planiranju i izvršenju više teških krivičnih dela, među kojima su ubistva Damira Hodžića, Adisa Spahića i Mila Radulovića.

Prema navodima SDT-a, Zvicer je naredio da se pronađu i likvidiraju pripadnici škaljarskog klana, a među neposrednim izvršiocima bili su Belivuk, Marko Miljković i još nekoliko pripadnika grupe koji su iz Srbije ilegalno ušli u Crnu Goru.