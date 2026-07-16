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Osumnjičenom za ubistvo tri osobe, Vehidu Muriću produžen je pritvor za dva meseca, saopšteno je iz Vrhovnog suda Crne Gore.

Kako su naveli, veće Vrhovnog suda je, odlučujući o predlogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, donelo rešenje kojim je okrivljenom produžen pritvor do 21. septembra 2026. godine.

1/7 Vidi galeriju Vehid Murić doveden u tužilaštvo Foto: Printscreen/RTCG

Prema navodima iz naredbe o sprovođenju istrage i spisima predmeta, Murić se osnovano sumnjiči da je izvršio krivično delo teško ubistvo, na način što je 20. aprila 2026. godine u Podgorici, u kući u kojoj je prethodno boravio sa oštećenima, na svirep način, upotrebom kuhinjskog noža, ubio Nezrima i Denisa Hota i Kenana Miraljemovića, zadavši im više ubodno-reznih rana u predelu glave, vrata i tela.

- Vrhovni sud je pritvor okrivljenom produžio zbog opasnosti od bekstva, imajući u vidu da je nakon izvršenja krivičnog dela napustio lice mesta, dao se u bekstvo i imao nameru da napusti Crnu Goru, kao i zbog činjenice da se radi o posebno teškom krivičnom delu zbog načina njegovog izvršenja i posledice - saopštili su.

Okrivljenom je prvobitno određen pritvor rešenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 24. aprila 2026. godine, a produžen rešenjem veća tog suda od 20. maja 2026. godine.

Po ovom rešenju Vrhovnog suda Crne Gore, pritvor može trajati do 21. septembra ove godine.

Podsetimo, trostruko ubistvo dogodilo se u Podgorici, u naselju Stari aerodrom, a uosumnjičeni Vehid Murić, je, efikasnim radom policije, nekoliko sati nakon prijave, lociran i uhapšen. Svirep zločin počinio je u kući koju su ubijeni muškarci i on iznajmili i u njoj živeli, a pretpostavlja se da su trojica muškaraca ubijena na spavanju.

1/5 Vidi galeriju Ubijeni Denis Hor, Nezrin Hot, Kenan Miraljemović Foto: Društvene Mreže, RTCG, Kenan Miraljemović/facebook, Društvene Mreže

Naime, Vehid Murić se tereti da je hladnim oružjem lišio života trojicu svojih prijatelja i kolega, braću Denisa Hota (28) i Nezrina Hota (27) iz Rožaja, kao i Kenana Miraljemovića (56) iz Novog Pazara.

Ono što je još uvek sasvim nejasno jeste motiv za krvoproliće. Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni i žrtve su zajedno radili na građevini u Podgorici.

- Oni su bili drugovi i kolege i stanovali su zajedno u kući u naselju Stari aerodrom. Šta se konkretno dogodilo među njima kobne večeri, niko još uvek ne zna sa sigurnošću, ali se pretpostavlja da su ušli u neki lični sukob – navode izvori.

Uhapšen u rodnom mestu

Nakon što je počinio trostruko ubistvo, kako se sumnja, Murić je otišao svojoj kući u Rožaje.

1/5 Vidi galeriju Ubica iz Rožaja Vehid Murić Foto: Printscreen