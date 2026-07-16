OSUMNJIČENI ZA TROSTRUKO UBISTVO OSTAJE IZA REŠETAKA: Na spavanju zaklao kolege, pa pobegao, zločin šokirao sve
Osumnjičenom za ubistvo tri osobe, Vehidu Muriću produžen je pritvor za dva meseca, saopšteno je iz Vrhovnog suda Crne Gore.
Kako su naveli, veće Vrhovnog suda je, odlučujući o predlogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, donelo rešenje kojim je okrivljenom produžen pritvor do 21. septembra 2026. godine.
Prema navodima iz naredbe o sprovođenju istrage i spisima predmeta, Murić se osnovano sumnjiči da je izvršio krivično delo teško ubistvo, na način što je 20. aprila 2026. godine u Podgorici, u kući u kojoj je prethodno boravio sa oštećenima, na svirep način, upotrebom kuhinjskog noža, ubio Nezrima i Denisa Hota i Kenana Miraljemovića, zadavši im više ubodno-reznih rana u predelu glave, vrata i tela.
- Vrhovni sud je pritvor okrivljenom produžio zbog opasnosti od bekstva, imajući u vidu da je nakon izvršenja krivičnog dela napustio lice mesta, dao se u bekstvo i imao nameru da napusti Crnu Goru, kao i zbog činjenice da se radi o posebno teškom krivičnom delu zbog načina njegovog izvršenja i posledice - saopštili su.
Okrivljenom je prvobitno određen pritvor rešenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 24. aprila 2026. godine, a produžen rešenjem veća tog suda od 20. maja 2026. godine.
Po ovom rešenju Vrhovnog suda Crne Gore, pritvor može trajati do 21. septembra ove godine.
Podsetimo, trostruko ubistvo dogodilo se u Podgorici, u naselju Stari aerodrom, a uosumnjičeni Vehid Murić, je, efikasnim radom policije, nekoliko sati nakon prijave, lociran i uhapšen. Svirep zločin počinio je u kući koju su ubijeni muškarci i on iznajmili i u njoj živeli, a pretpostavlja se da su trojica muškaraca ubijena na spavanju.
Naime, Vehid Murić se tereti da je hladnim oružjem lišio života trojicu svojih prijatelja i kolega, braću Denisa Hota (28) i Nezrina Hota (27) iz Rožaja, kao i Kenana Miraljemovića (56) iz Novog Pazara.
Ono što je još uvek sasvim nejasno jeste motiv za krvoproliće. Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni i žrtve su zajedno radili na građevini u Podgorici.
- Oni su bili drugovi i kolege i stanovali su zajedno u kući u naselju Stari aerodrom. Šta se konkretno dogodilo među njima kobne večeri, niko još uvek ne zna sa sigurnošću, ali se pretpostavlja da su ušli u neki lični sukob – navode izvori.
Uhapšen u rodnom mestu
Nakon što je počinio trostruko ubistvo, kako se sumnja, Murić je otišao svojoj kući u Rožaje.
- Policijski službenici Uprave policie Regionalnog centra bezbednosti 'Sever', uz kontinuiranu podršku i saradnju sa službenicima Regionalnog centra bezbednosti 'Centar', nakon sprovedenh opsežnih operativnih aktivnosti i precizno izvedene taktičke akcije, locirali su u užem gradskom jezgru Rožaja, na otvorenom prostoru, V.M. (25) iz Rožaja, osumnjičenog za krivično delo teško ubistvo i istog lišili slobode - navedeno je u saopštenju Uprave policije Crne Gore posle hapšenja Vehida Murića.
Kurir.rs/Vijesti