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B. C. (40) je uhapšen u ponedeljak na Voždovcu u Beogradu zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici nakon napada koji se dogodio u naselju Beli Potok.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je fizički napao bivšu suprugu, zatim nasrnuo i na njenu sestru, a potom im uputio ozbiljne pretnje smrću.

Kako se sumnja, B. C. je došao na adresu gde boravi njegova bivša supruga V. P. (25), sa kojom je najpre ušao u verbalni sukob. Rasprava je ubrzo prerasla u fizički obračun, tokom kojeg joj je navodno zadao udarac u predelu glave.

Kada je njena sestra A. P. (27) pokušala da reaguje, osumnjičeni je, prema navodima izvora, nasrnuo i na nju, gurao je i vukao, nakon čega je obema ženama uputio pretnje da će ih ubiti.

Policija je ubrzo intervenisala i uhapsila osumnjičenog, kojem je po nalogu dežurnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati.

Prilikom privođenja izvršeno je alkotestiranje, kojim je utvrđeno da je imao čak 2,90 promila alkohola u organizmu.