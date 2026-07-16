TRAGEDIJA NA PRUZI U ZEMUNU: Muškarac preminuo nakon što ga je udario voz
Tragedija se dogodila oko 11.30 časova, kada se voz koji saobraća na relaciji Beograd-Petrovaradin iz Zemuna zaputio ka Novoj Pazovi.
Prema nezvaničnim informacijama, nastradao je muškarac star 74 godine.
Na tom delu pruge obustavljen je železnički saobraćaj.
- Neko se bacio pod voz pre Nove Pazove. Stojimo u vozu i čekaćemo još dugo - navedeno je u jednoj objavi na društvenim mrežama.
U toku je uviđaj.
SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu
Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Svi pozivi su anonimni i besplatni.
Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima takođe bez zakazivanja.