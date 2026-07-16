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Kod Železničke stanice Zemun jedna osoba izgubila je život kada ju je udario voz.

Tragedija se dogodila oko 11.30 časova, kada se voz koji saobraća na relaciji Beograd-Petrovaradin iz Zemuna zaputio ka Novoj Pazovi.

Prema nezvaničnim informacijama, nastradao je muškarac star 74 godine.

železnička nesreća Zemun Foto: Serbia Live - Beograd

Na tom delu pruge obustavljen je železnički saobraćaj.

- Neko se bacio pod voz pre Nove Pazove. Stojimo u vozu i čekaćemo još dugo - navedeno je u jednoj objavi na društvenim mrežama.

U toku je uviđaj.

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