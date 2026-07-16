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N. M. (48) koja je uhapšena u utorak po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je izvršila nasilje u porodici nad majkom, iznela je danas odbranu na saslušanju u tužilaštvu, posle čega je predloženo da joj bude određen pritvor.

Ona se, kako je saopšteno iz Prvog tužilaštva, sumnjiči da je krivično delo izvršila 14. jula u stanu na Zvezdari u kom živi sa majkom.

- Prilikom saslušanja osumnjičena je iznela odbranu, nakon čega je tužilaštvo Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnelo predlog za određivanje pritvora u trajanju od 30 dana, imajući u vidu da bi osumnjičena, boravkom na slobodi ometala krivični postupak uticajem na svedoka oštećenu, kao i da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni boravkom na slobodi ponovila krivično delo koje joj je stavljeno na teret - saopšteno je.