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Na današnji dan, 18. jula 1995. godine, ispred beogradskog hotela "Palas" ubijen je Dragan Popović Dadilja (35), jedna od najpoznatijih figura tadašnjeg beogradskog podzemlja.

Likvidiran je dok je izlazio iz hotela koji je tih dana često posećivao zbog rekonstrukcije, pošto je planirao da u njemu otvori novu kockarnicu. Napadač je u njega ispalio rafal, a ubica nikada nije identifikovan niti je zločin rasvetljen.

Popović je u kriminalnim krugovima važio za čoveka bliskog Ranku Rubežiću , jednom od najpoznatijih ljudi beogradskog podzemlja osamdesetih godina, kog su zbog brutalnosti često nazivali "balkanskim Dač Šulcom". Dadilja je zajedno sa Milovanom Vujisićem Vujom bio jedan od njegovih najbližih saradnika, iako se, prema pričama iz podzemlja, Rubežić prema njima često ophodio grubo i bez mnogo obzira. Ipak, upravo će njih dvojica nekoliko godina kasnije učestvovati u njegovoj likvidaciji.

Boris Petkov (levo) i Dragan Popović Dadilja (desno) Foto: PrintScreen/Legende devedesetih

Izdaja i ubistvo Ranka Rubežića

U prvoj organizovanoj sačekuši na beogradskom asfaltu, 1985. godine, Dragan Popović Dadilja i Milovan Vujisić pridružili su se Borisu Petkovu Bugarinu i Bojanu Petroviću u ubistvu Ranka Rubežića. Likvidirali su ga, kako je saopštila istraga, sa više hitaca iz pištolja i sačmare. Kasnije su se sami predali policiji, a nikada nije do kraja razjašnjeno kako su se našli u ekipi koja je organizovala atentat.

Po dolasku u Centralni zatvor smešteni su u samice, gde su proveli više od šest meseci, da bi nakon završetka istrage bili prebačeni u grupne sobe. Iako su u zatvor stigli kao gotovo nepoznati, među kriminalcima su ubrzo stekli ugled i status ozbiljnih igrača.



Foto: Privatna Arhiva

Za ubistvo Rubežića Popović i Vujisić osuđeni su na po 15 godina zatvora.

Radio za Miloševića, sprijateljio se sa Vukovićem

Nakon što su odslužili polovinu kazne, obojica su amnestirani i istog dana pušteni na slobodu. Ubrzo potom angažovani su kao profesionalni vozači-instruktoriMarka Miloševića za reli trke, što je Popoviću otvorilo vrata novih poslova.

Marko Milošević Foto: SRDJAN SUKI / AFP / Profimedia

Tokom godina sankcija počeo je da se bavi švercom nafte, a potom i cigareta i alkohola, na čemu je stekao veliko bogatstvo. Vremenom je postao vlasnik više kockarnica u Beogradu i drugim gradovima Srbije, dok je njegovo ime dobijalo sve veću težinu u kriminalnom miljeu.

Foto: printscreen YT

Pred kraj života bio je blizak prijatelj Gorana Vukovića Majmuna i često je boravio u njegovom klubu "Luv" na Voždovcu. Istovremeno je gotovo svakodnevno obilazio hotel "Palas", gde je pratio rekonstrukciju objekta u kojem je planirao otvaranje još jedne kockarnice. Upravo ispred tog hotela, 18. jula 1995. godine, sačekao ga je ubica koji je iz automatskog oružja ispalio rafal i usmrtio ga na licu mesta.

Tri verzije motiva likvidacije

Motiv likvidacije nikada nije zvanično utvrđen, a tokom godina pojavile su se tri verzije koje su se najčešće pominjale u kriminalnim krugovima. Prema jednoj, Popović se navodno zadužio više od 20 miliona nemačkih maraka koje nije mogao da vrati. Druga verzija govorila je da je tokom sankcija preko svoje firme za državu uvozio alkohol, ali da je došlo do finansijskih nepravilnosti.

Treća je tvrdila da je bio umešan u trgovinu narkoticima i da je navodno ostao dužan albanskim kriminalnim grupama za deset kilograma droge. Nijedna od ovih verzija nikada nije potvrđena, baš kao što ni identitet osobe koja je povukla oroz tog julskog dana nije zvanično otkriven.