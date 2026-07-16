Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, intenzivnim operativnim radom, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije, Policijske uprave za grad Beograd i Policijske uprave u Prokuplju, kao i sa Višim javnim tužilaštvom u Smederevu, uhapsili su noćas L. R. (18) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Policijske uprave Smederevo.

00:17 UHAPŠEN BOMBAŠ IZ BEOGRADA: Bacio eksplozivne naprave na splav i klub u Smederevu Izvor: MUP RS

- On se sumnjiči da je 26. juna ove godine, u ranim jutarnjim satima, aktivirao i bacio dve ručne bombe na jedan ugostiteljski objekat na reci Dunav, kao i ručnu bombu na obližnji noćni klub - piše u saopštenju.

Policija je objavila i snimak hapšenja osumnjičenog, na kom se vidi kako dvojica policajaca vode osumnjičenog tinejdžera, obučenog u crno od glave do pete. Sa rukama iza leđa i vezanim lisicima, oni su ga uveli u prostorije policijske stanice u Smederevu. Prethodno su da dovezli u službenom vozilu pod pratnjom i rotacijama.

1/5 Vidi galeriju Hapšenje osumnjičenog za napad na lokale u Smederevu Foto: MUP RS