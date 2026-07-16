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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, intenzivnim operativnim radom, identifikovali su i uhapsili I. S. (33) iz okoline Smedereva, osumnjičenog da je 11. jula, u ranim jutarnjim satima, u ataru Malog Orašja kod Smedereva, automobilom udario pešaka koji je od zadobijenih povreda preminuo.

- Sumnja se da je I. S., upravljajući bez vozačke dozvole automobilom "mazda“ sa registarskim tablicama drugog vozila, udario šezdesetjednogodišnjeg muškarca, odbacio ga u kanal pored puta i napustio mesto događaja - saopšteno je danas iz Policijske uprave Smederevo.

Kako se dalje navodi u saopštenju, policijski službenici identifikovali su još dvojicu muškarca za koje se sumnja da su imali saznanja o saobraćajnoj nesreći koja nisu prijavili policiji i oni su, uz krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, privedeni nadležnom tužiocu.

- I. S. je, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi, određeno zadržavanje i on je priveden višem javnom tužiocu u Smederevu - dodaje se u policijskom saopštenju.