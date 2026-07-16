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Vuk Matić (19), koji je teško povređen u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 27. aprila na auto-putu na deonici Šabac-Ruma, kada se u vozilo u kojem se nalazio direktno zakucao automobil marke "ford" koji se kretao u suprotnom smeru, preminuo je danas, nakon dva i po meseca borbe za život.

Tužne vesti proširile su se na društvenim mrežama, gde se njegovi prijatelji, porodica, ali i svi sugrađani, opraštaju od mladog Vuka.

- Posle više od dva i po meseca borbe, nade, molitvi i neizvesnosti, srce devetnaestogodišnjeg Vuka prestalo je da kuca - napisano je na mrežama i dodato:

00:09 Saobraćajna nesreća auto-put Ruma-Šabac Izvor: Kurir

- Vuk je teško povređen u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 27. aprila na auto-putu Šabac–Beograd, kada je automobil kojim je upravljao vozač koji se kretao u suprotnom smeru udario u vozilo u kojem se on nalazio. Tog kobnog dana ugašena su četiri života na licu mesta, dok je Vuk, teško povređen, započeo svoju najtežu životnu bitku. Danima, nedeljama i mesecima njegova porodica, prijatelji i svi ljudi dobrog srca verovali su u čudo. Nadali su se da će se vratiti, da će ponovo nasmejati svoje najmilije i nastaviti život koji je tek bio pred njim. Nažalost, sudbina je odlučila drugačije. Odlazak jednog devetnaestogodišnjaka nije samo porodična tragedija – to je bol koja pogađa čitavu zajednicu. Ugasio se jedan mlad život, pun snova, planova i budućnosti koja je tek trebalo da počne. Neka ti anđeli budu čuvari, Vule. Počivaj u miru, a uspomena na tvoj osmeh i mladost neka zauvek živi u srcima onih koji su te voleli.

Sahrana će biti održana u petak, 17. jula.

00:26 Snimak nakon jezivog udesa kod Rume Izvor: Kurir

Podsetimo, nakon stravične nesreće, mladić je hitno transportovan iz bolnice u Šapcu u Urgentni centar u Beogradu, gde se nalazi u teškom stanju.

1/7 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća kod Rume Foto: Kurir

Inače, tragediji je prethodilo dramatično upozorenje. Nekoliko minuta pre nesreće, tačnije u 12.57 časova tog kobnog dana, član jedne lokalne Vajber grupe upozorio je vozače: "Auto-put kod Šapca ka Rumi, čovek vozi u kontrasmeru 130 na sat, pazite se! "ford" tamno-sive boje".

Nažalost, samo nekoliko minuta kasnije, oko 13 časova, došlo je do direktnog sudara. Prema prvim informacijama, muškarac iz Beograda, koji je upravljao "fordom", kretao se suprotnim smerom velikom brzinom i direktno udario u crni "golf" u kojem se nalazio Vuk i još troje mladih ljudi koji su, nažalost, poginuli na mestu. Na mestu nesreće poginuo je i vozač "forda".

Foto: Screenshot, Kurir

Prema prvim informacijama, vozač "forda" ušao je, iz neutvrđenih razloga, u kontrasmer na auto-putu i tom prilikom se zakucao u drugo vozilo koje se kretalo propisno, svojom trakom.