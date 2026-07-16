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Slobodan Kostovski (73), koji je pre tri godine uhapšen u stanu na Paliluli u Beogradu, zbog sumnje da je organizovao šverc dve tone kokaina zaplenjenog na brodu u Atlantskom okeanu, osuđen je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu na 20 godina zatvora. Istom presudom, okrivljeni Nikola Stojadinović kažnjen je sa 18, Nebojša Subin sa 14, a Bojan Kopitović sa sedam godina zatvora.

Optužnicom Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, okrivljenima se stavljalo na teret da su kao organizovana kriminalna grupa od marta 2022. do 24. avgusta 2023, kada je droga zaplenjena, izvršili krivično delo. Podsetimo, policija je drogu pronašla na jedrilici kojom su upravljali ukrajinski i češki državljanin.

Inače, Slobodan Kostovski, kako se sumnja bio je na čelu ogranka takozvanog balkanskog kartela. Za njim je u vreme hapšenja bila raspisana crvena Interpolova poternica, pošto je 2018. pobegao iz zatvora u Brazilu, u kom je služio kaznu od 19 godina zatvora, takođe zbog prekookenaskog šverca kokaina. Prema naovodima medija, on je iskoristio dozvoljeno odsustvo iz zatvora zbog lečenja i pobegao.

Bio na poternici Foto: Interpol

- O njemu se ništa nije znalo, sve dok na dan kada je u Atlantiku zaplenjen kokain na jedrilici nije lociran i uhapšen u jednom stanu na Paliluli. Kostovski je rodom Novopazarac, a iza sebe ima živopisnu biografiju. Navodno je bio blizak prijatelj ubijenog Željka Ražnatovića Arkana - podseća sagovornik Kurira.

Kostovskog su mediji dovodili u vezu sa pljačkom banke u Švedskoj koje se odigrala 1979. kada je navodno u njoj učestvovao sa Arkanom.

Švedska policija saopštila je da su u sastavu bande, osim Arkana, bili i Karlo Fabijani i Slobodan Kole Kostovski.

Posle hapšenja u Holandiji, tročlana pljačkaška banda obrela se u zatvoru u ovoj državi. Zbog pljačke banke u Amsterdamu i razbojništva u Hagu, Arkan je bio osuđen na sedam godina zatvora. Međutim, prema pisanju holandskih medija, samo godinu dana kasnije "neuhvatljivi Srbin" kako su zvali Arkana filmski je pobegao iz zatovra.

Pljačkao sa Arkanom Foto: Printscreen/Youtube

Bekstvo poput onog u holivudskim filmovima izveo je tako što su Ražnatoviću navodno njegovi prijatelji Kostovski i Fabijani dobacili pištolj, a on je potom preskočio zid.

- Dvojica prijatelja, kako su izveštavali holandski mediji, prebacili su Arkanu revolver preko zida dok je bio u redovnoj šetnji zatvorskim krugom. Ražnatović je potom oružjem zapretio zatvorskim stražarima i uz pomoć "lopovskih merdevina", koje su rukama napravili osuđenici, uspeo da se prebaci preko zida visokog četiri metra i opasanog bodljikavom žicom - pisali su mediji.

Filmsko bekstvo, kako je kasnije utvrđeno, do detalja su isplanirali Fabijani i Kostovski. Koliko su daleko išli u tom planiranju govori podatak da su čak pohađali časove letenja, jer im je ideja bila da iz helikoptera spuste konopac u dvorište zatvora kako bi Ražnatoviću omogućili bekstvo! Izvukli su ga, međutim, na drugi način.

Mediji su pisali i o drugom bekstvu nalik na filmski scenario koje su izveli Ražnatović i Kostovski. Navodno, Fabijani je uhapšen u Stoholmu 1974. zbog serije oružanih pljački i provala. Međutim, kada je te godine izveden pred švedski sud, navodno su se maskirani u sudnici pojavili Arkan i Kostovski.