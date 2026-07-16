MLADIĆ (23) SE UTOPIO KOD PREŠEVA: Meštani primetili telo u jezeru, obavljen uviđaj
Policijskoj upravi Vranje danas posle 12 časova prijavljeno da je u Buštranjskom jezeru došlo do utapanja jedne osobe, potvrđeno je Kuriru u policiji.
Utapanje su policiji prijavili meštani koji su primetili telo davljenika.
Policija je odmah izašla na lice mesta, kao i ekipa Hitne pomoći. Telo utopljenika izvučeno je iz jezera, međutim, lekari su mogli samo da konstatuju smrt.
Prema nezvaničnim saznanjima, u pitanju je mladić (23) iz okoline Preševa.
Uviđaj je u toku, nakon čega će se znati više detalja o ovom tragičnom slučaju.
O tragičnom slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo, a prema prvim informacijama radi se o nesrećnom slučaju.
Inače, Buštranjsko jezero nalazi se nadomak istoimenog sela koje je pet do šest kilometara udaljeno od Preševa.