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Policijskoj upravi Vranje danas posle 12 časova prijavljeno da je u Buštranjskom jezeru došlo do utapanja jedne osobe, potvrđeno je Kuriru u policiji.

Utapanje su policiji prijavili meštani koji su primetili telo davljenika.

Policija je odmah izašla na lice mesta, kao i ekipa Hitne pomoći. Telo utopljenika izvučeno je iz jezera, međutim, lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Prema nezvaničnim saznanjima, u pitanju je mladić (23) iz okoline Preševa.

Uviđaj je u toku, nakon čega će se znati više detalja o ovom tragičnom slučaju.

O tragičnom slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo, a prema prvim informacijama radi se o nesrećnom slučaju.

Inače, Buštranjsko jezero nalazi se nadomak istoimenog sela koje je pet do šest kilometara udaljeno od Preševa.

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