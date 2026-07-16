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U trenucima kada su se lekari u Specijalnoj bolnici Risan borili za povređene nakon teške saobraćajne nesreće u mestu Lipci u Crnoj Gori, pomoć je stigla i od kolege koji tog dana nije bio na dužnosti. Dr Petar Milić, opšti hirurg iz KBC Kotor, odmah je krenuo ka mestu zbrinjavanja kako bi pomogao povređenim državljanima Srbije. U ovoj tragediji život je izgubila Jovana S. (21) iz sela Vratište kod Niša.

Teška nesreća dogodila se na magistralnom putu Kotor–Nikšić, kada se prevrnuo minibus u kojem su se nalazili srpski državljani. Povređeno je 16 putnika, među kojima i dece, a svi su hitno prevezeni u Specijalnu bolnicu Risan. Za samo 15 minuta u toj ustanovi okupio se kompletan medicinski kadar – dežurno i pripravno osoblje, ali i lekari koji su bili slobodni i došli da pomognu. Među njima se posebno izdvojio dr Petar Milić, koji je, iako nije zaposlen u SB Risan i nije bio na dužnosti, samoinicijativno pritekao u pomoć, navodi Sindikat doktora medicine Crne Gore na svojoj Fejsbuk stranici.

- Znajući da su kolege iz njegove matične ustanove već angažovane na dežurstvima ili u ispomoći u Meljinama, dr Milić nije čekao poziv, već je iz Budve, gde živi, odmah krenuo ka Risnu. Nije čekao da ga iko pozove. Nije posmatrao sa distance, niti čekao da o tragediji čita u medijima. Ponekad o sebi najbolje govorima kad nismo na dužnosti, kad odlučimo da budemo tamo gde smo najpotrebniji - naveli su iz Sindikata hvaleći svog kolegu.

Žena iz Srbije poginula, dečaku se bore za život

Kako smo pisali ranije danas, nakon stravične saobraćajne nesreće u Crnoj Gori u kojoj je povređeno 16 putnika iz minibusa, uglavnom Nišlija, a u kojoj je život tragično izgubila 21-godišnja Jovana S. iz niškog sela Vrtište, sutra počinje akcija državnog avio-transporta povređenih. Stanje dečaka je i dalje teško i njegov transport u Niš trenutno nije moguć.

Stručni lekarski tim iz Univerzitetskog kliničkog centra Niš, čiji je član doktor Mlađan Golubović, kreće put Crne Gore kako bi učestvovao u transportu.

1/5 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća na putu Nikšić-Kotor Foto: Služba zaštite i spasavanja Kotor

Najteže informacije stižu o povređenom dečaku koji se i dalje nalazi u kritičnom stanju.

- Po poslednjim informacijama, dečak je i dalje u teškom stanju, na mehaničkoj ventilaciji. Po proceni lekara iz Crne Gore, u koje imamo dosta poverenja, on još uvek nije transportabilan za Srbiju - izjavio je dr Golubović, naglašavajući da se njegovo stanje prati iz minuta u minut.

Dok lekari u Crnoj Gori čine sve da stabilizuju teško povređenog dečaka, za ostale Nišlije priprema se povratak. Svi oni su van životne opasnosti, a plan transporta je već detaljno razrađen.

Vozaču kombija određen pritvor Sudija za istragu u Kotoru odredio je pritvor Lj. M. iz Kotora, osumnjičenom da je kao vozač izazvao saobraćajnu nesreću u mestu Lipci, u kojoj je poginula državljanka Srbije, a 17 osoba povređeno. Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru pokrenulo je istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti nesreće, a javnost će o daljem toku postupka biti blagovremeno obaveštena.

Kako je saopštila Uprava policije Crne Gore, nesreća se dogodila u nedelju oko 13.10 časova, kada je mini-bus, koji se kretao iz pravca Nikšića, udario u kamenu kosinu sa desne strane kolovoza, nakon čega se prevrnuo.