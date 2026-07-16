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Prava drama odigrala se danas oko 10.30 časova u Mačvanskoj Mitrovici, kada se, prema prvim informacijama, tokom vožnje zapalio putnički automobil. Na sreću, u ovom incidentu niko nije povređen.

Prema rečima očevidaca, vozač je uspeo da zaustavi vozilo, nakon čega su građani koji su se zatekli u blizini odmah pritekli u pomoć. Ostali učesnici u saobraćaju zaustavili su automobile i protivpožarnim aparatima pokušali da obuzdaju vatru i spreče njeno dalje širenje.

Foto: Kurir/D. Š.

Na fotografijama sa mesta događaja vidi se gust dim koji izlazi iz prednjeg dela vozila, dok je kolovoz prekriven prahom iz aparata za gašenje požara, što svedoči o brzoj reakciji prolaznika koji su pomogli da se situacija stavi pod kontrolu.

Foto: Kurir/D. Š.

Za sada nije poznato šta je izazvalo požar na automobilu, a tačan uzrok biće utvrđen nakon sprovedenog postupka. Zahvaljujući brzoj i prisebnoj reakciji građana, sprečene su teže posledice, a vozač je prošao bez povreda.