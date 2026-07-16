ZAPALIO SE AUTOMOBIL U POKRETU! Drama na putu u Mačvanskoj Mitrovici, pojavili se prvi snimci sa lica mesta, vozilo izgorelo do golog lima (FOTO)
Prava drama odigrala se danas oko 10.30 časova u Mačvanskoj Mitrovici, kada se, prema prvim informacijama, tokom vožnje zapalio putnički automobil. Na sreću, u ovom incidentu niko nije povređen.
Prema rečima očevidaca, vozač je uspeo da zaustavi vozilo, nakon čega su građani koji su se zatekli u blizini odmah pritekli u pomoć. Ostali učesnici u saobraćaju zaustavili su automobile i protivpožarnim aparatima pokušali da obuzdaju vatru i spreče njeno dalje širenje.
Na fotografijama sa mesta događaja vidi se gust dim koji izlazi iz prednjeg dela vozila, dok je kolovoz prekriven prahom iz aparata za gašenje požara, što svedoči o brzoj reakciji prolaznika koji su pomogli da se situacija stavi pod kontrolu.
Za sada nije poznato šta je izazvalo požar na automobilu, a tačan uzrok biće utvrđen nakon sprovedenog postupka. Zahvaljujući brzoj i prisebnoj reakciji građana, sprečene su teže posledice, a vozač je prošao bez povreda.
Kurir.rs