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Dvojica mladića izbodena su nožem na Paliluli.

Prema saznanjima, povređeni mladići došli su u obližnji Dom zdravlja.

Jednom je konstatovana povreda ruke, dok je drugi uboden u stomak i podlakticu.

Zasad nisu poznate okolnosti napada.

Kurir.rs/Telegraf

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