Dvojica mladića povređena su u napadu nožem na Paliluli. Obojica su nakon incidenta potražila pomoć u obližnjem domu zdravlja, a okolnosti napada za sada nisu poznate.
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KRVAVA DRAMA NA PALILULI: Dvojica mladića izbodena nožem, s ubodnim ranama došli u Dom zdravlja
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Dvojica mladića izbodena su nožem na Paliluli.
Prema saznanjima, povređeni mladići došli su u obližnji Dom zdravlja.
Jednom je konstatovana povreda ruke, dok je drugi uboden u stomak i podlakticu.
Zasad nisu poznate okolnosti napada.
Kurir.rs/Telegraf
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