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Muškarac je danas na Paliluli izbo dva brata, a kako saznajemo, želeo je da povredi njihovu sestru.

Napad se dogodio u Ulici Starine Novak, posle čega su povređena braća pomoć potražila u obližnjem Domu zdravlja.

Kako saznajemo, muškarac je krenuo s namerom da napadne ženu sa kojom je ranije živeo, na putu je naišao na njenu braću, nakon čega je došlo do krvavog obračuna. Umesto da stigne do bivše partnerke, osumnjičeni se sukobio sa dvojicom braće i nožem ih izbo, nanevši im teške povrede.

Kako saznajemo, napadač je želeo da povredi bivšu partnerku zato što ga je ona ranije danas prijavila policiji. To ga je razljutilo, pa je krenuo u krvavi pohod, ali je umesto bivše, povredio njenu braću.

Povređena braća su nakon napada hitno zbrinuta, a o njihovom zdravstvenom stanju za sada nema više zvaničnih informacija.