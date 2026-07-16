Slušaj vest

LOZNICA - Saobraćajna nezgoda desila se ovog poslepodneva na Šabačkom putu, kod lokalne mesare. U udesu ima povređenih.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, vozač automobila BMW X6 navodno je udario "opel zagiru" od pozadi.

Očevici kažu da je u belom "opelu" navodno bilo sedmoro putnika, a da su neki od njih bili u sedištu koje se nalazi u gepeku.

Na licu mesta je više ekipa hitne pomoći koje ukazuju prvu pomoć povređenima.

Kurir.rs/Jadarpressloznica

Ne propustiteHronikaNIJE BIO NA DUŽNOSTI, ALI JE ODMAH DOJURIO DA POMOGNE! Ovo je doktor Petar koji je pritekao u pomoć povređenima nakon stravične nesreće kod Kotora (FOTO)
kotor.jpg
HronikaPREMINUO VUK NAKON NESREĆE NA AUTO-PUTU: Peta žrtva sulude vožnje u kontrasmeru na auto-putu kod Šapca
Saobraćajna nesreća.jpg
HronikaUDARIO PEŠAKA U MALOM ORAŠJU, ODBACIO GA U KANAL I POBEGAO: Zbog smrti muškarca uhapšen vozač bez dozvole, još dvoje pod lupom!
policija.jpg
HronikaTRAGEDIJA NA PRUZI U ZEMUNU: Muškarac preminuo nakon što ga je udario voz
hitna pomoć voz pruga