Saobraćajna nezgoda dogodila se na Šabačkom putu, kod lokalne mesare, a prema prvim informacijama ima povređenih. Na mestu udesa intervenišu ekipe Hitne pomoći.
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TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA ŠABAČKOM PUTU: Sedmoro ljudi bilo u "opelu", više ekipa Hitne pomoći stiglo na mesto nesreće (VIDEO)
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LOZNICA - Saobraćajna nezgoda desila se ovog poslepodneva na Šabačkom putu, kod lokalne mesare. U udesu ima povređenih.
Prema prvim nezvaničnim informacijama, vozač automobila BMW X6 navodno je udario "opel zagiru" od pozadi.
Očevici kažu da je u belom "opelu" navodno bilo sedmoro putnika, a da su neki od njih bili u sedištu koje se nalazi u gepeku.
Na licu mesta je više ekipa hitne pomoći koje ukazuju prvu pomoć povređenima.
Kurir.rs/Jadarpressloznica
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