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"Ja sam se usresredio na to da mi Vedran pošalje nekog u PG da onom advokatu zapalimo auto", poručivao je na Skaju Krsto Vujić u komunikaciji sa nedavno osuđenim Milijem Bajramovićem.

Dešava se to nakon što je ta grupa škaljaraca, kako tvrde iz Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore (SDT), ubila Šćepana Roganovića i pošto su saznali za hapšenje "kolege" Miloša Đuričkovića kojeg zovu Đula i bojazni da bi mogao da progovori o zločinu iz 13. februara 2002. godine.

U komunikaciji vođenoj u martu 2020. godine, dvojica korisnika kriptovane aplikacije razgovaraju o praćenju više osoba, angažovanju tajnih izvora, paljenju automobila jednog advokata i otmici čoveka čiji nestanak, kako navode, treba da izazove strah i paranoju među suparnicima.

Bave se, međutim, i sopstvenim redovima - pa komentarišu i ponašanje, odnosno strah svojih saboraca, koje će "prije srce otkinuti", nego što ih protivnici ubiti.

Foto: Skaj

“Možda mogu ja nać’ nekog da to završi brate... Mada je sad zbog ove situacije teško zbog policije”, odgovara mu Bajramović, aludirajući na tadašnju pandemiju korona virusa i zabranu kretanja.

Potom i poručuje da je možda bolje sačekati - da najpre probaju da preokrenu Đuričkovića.

“Jel bolje vidjet prvo možda da proba Đula da se preokrene, pa onda ga i prebit ako treba šipkama”, piše Bajramović.

Vujić mu odgovara: “Važi brat, aj sinoć sam pisao Vedranu, da vidim ima li on koga da pošalje nekoga da obiđe to. Malo da vidimo situaciju, poslao sam mu i adresu i sve i koje auto, pa ćemo viđet, ali sad i zbog ovoga, ako uvedu policijski čas, al’ ajde neka pošalje nekoga dan-dva, pa onda ako mu bude teško ili nešto, onda ćemo gledati da vidiš ti”.

Bajramović je pristao na takav dogovor i pitao - “A šta priča Marko molim te” i dobija odgovor: “Ništa posebno, kao da s tobom je na vezi”...

“Malo sam ga ja ohrabrio, ali ništa mu nerealno nisam rekao, samo da će mu se pomoć sve kad izađe da bude uz Mrvu, da se nastavi ratovat itd... Oće valjda, jer nema kud. Do sad se folirao, sad više izbora nema bez da ratuje”, piše Bajramović.

Sada pokojni Vujić tada je poručio da taj njihov saradnik nema izbora, ali naglašava: “Izbora nema bez tako, u stvari kako god ‘oće - Bobo, Siniša i Marko”...

Mili Bajramović Foto: Interpol Printscreen, Printscreen

“Mi ćemo ih pomagat ako će da ratuju, ako neće neka se snalaze sami... A ovi će ih sigurno napadnut”, poručuje Vujić.

Bajramović je, kako piše, saglasan sa tim: “Pa ‘oće napanut nekoga, ali meni nisu jasni oni - da evo, mi što više ubijamo, naši se sve više boje”...

“Ne da se boje, nego ono je prizor - nekoga od naših dolje će prije srce očistiti nego da ih ovi ubiju... Ali ovo brate između mene i tebe, da ne širimo kakvi su nam drugovi”, dodaje Vujić.

Užas, nema šta tu - dodaje Bajramović, pa konstatuje da je Obrad “baš katastrofa”, a da “Siniša od straha oće da se onesvijesti”...

Vujić potom prekida razgovor, poručujući da ide da priprema ručak kako makar nakratko ne bi mislio o, kako ih opisuje, uplašenim saradnicima.

Raspitivali se za Tafru

Razgovor se, međutim, nastavlja nekoliko sati kasnije, kada Bajramović saopštava da je preko posrednika došao do novih informacija o Nikoli Tafri, čoveku za kojeg tvrdi da je ranije radio sa njim.

“Čuo sam se sa Trkačem danas, pa mi priča kako ovaj njegov dolje u HN poznaje onog N. Tafru što je radio sa mnom u La Bambu. Ima kriptu Tafra i priča da je na vezi sa Zurovcem. Sa njima je on izgleda, a glup je pa se provaljuje sam”, piše Bajramović.

Navodi i da je čovek preko kojeg dobijaju informacije potpuno nepoznat drugoj strani, zbog čega veruje da ga neće povezati sa njima.

“A taj Trkačev je anonimus, ne zna za njega niko niti može pretpostavit da javlja nama. Tako da će se ispitivat pomalo, imaćemo tu dobre informacije, ja mislim”, poručuje on.

Vujić odgovara da je to “odlično” i traži da se Tafra ispita gde se nalazi Zurovac. Bajramović mu prenosi odgovor da je navodno u Nemačkoj, ali ističe da nije siguran koliko je ta informacija pouzdana.

Sagovornici potom nagađaju zbog čega bi Tafra posedovao kriptovani telefon. Vujić pretpostavlja da mu je uređaj dat jer je pomorac i da bi za njih mogao obavljati poslove na brodu.

Vujić ubijen u Barseloni Krsto Vujić (44), zvani Terminator, ubijen je u aprilu ove godine u Barseloni. On je izrešetan pred ženom i bebom, a preminuo je četiri dana kasnije od posledica ranjavanja. Crnogorska policija i Interpol su, navodno, u jednom trenutku locirali u Švajcarskoj Vujića i tvrdili da je uhapšen, ali se kasnije ispostavilo da osoba uhapšena u Bernu nije bila Vujić, već državljanin Slovenije, i crnogorski policajci su odbili da ga preuzmu.

Ranjavanje Krsta Vujića u Barseloni Foto: Printskrin

Bajramović navodi da već duže zna da Tafra koristi takav telefon i da je to, kako tvrdi, bilo vidljivo i na fotografijama koje je objavljivao na društvenim mrežama.

“On se slikao sa kriptom na Instagram i to da se vidi ona prepiska kad ti neko prosljeđuje prepisku, pa siva pozadina. Odmah se vidi kripta”, piše on.

Dodaje da se Tafra navodno i hvalio da poseduje kriptovani telefon i da je u kontaktu sa Zurovcem, ali najavljuje da će njihov izvor iz njega postepeno izvlačiti informacije.

Bajramović potom predlaže da o Tafri ispita i čoveka kojeg naziva Bobo, jer su, prema njegovim rečima, njih dvojica jedno vreme svakodnevno trenirali zajedno u šumi.

Vujić ga upozorava da sagovorniku ni slučajno ne pominje kriptovani telefon.

“Naravno, nego da vidim kao gdje je, šta je, sa kime je”, odgovara Bajramović.

Planirali otmicu suparnika

Nakon razgovora o prikupljanju informacija, njihova komunikacija prelazi na otvoreno razmatranje otmice jednog od suparnika, čiji bi nestanak, prema njihovim porukama, trebalo da izazove strah i nepoverenje unutar protivničke grupe.

“Moraćemo otet nekoga od njih i to da im bude pakao od paranoje. Neće smjet izać niko od njih”, piše Bajramović.

Kao moguću metu označava osobu koju naziva Žmukica, objašnjavajući da bi njegov nestanak bio posebno težak za protivnike zbog poverenja koje u njega imaju.

“Jednoga moramo, a najprije Žmukicu. Pogotovo što ovaj ima povjerenja u njega. Tu onda ide mijenjanje štekova, svega, paranoja najveća, jer će znat da je ovaj sve pričao”, navodi Bajramović.

Vujić prihvata takvu zamisao i ocenjuje da bi protivničkoj grupi psihološki najteže bilo upravo to da otetog čoveka nikada ne pronađu.

“Još kad ga nikad ne nađu, mogu mislit kakav će strah imat”, odgovara on.

Bajramović potom poručuje da suparnicima ne smeju dozvoliti da se oporave i da u narednih nekoliko meseci moraju izvesti “neki udarac”.

Pandemiju koronavirusa i ograničenja kretanja sagovornici, sudeći prema komunikaciji, doživljavaju samo kao privremenu prepreku.

“Čim prođe ova korona da zapnemo”, piše Vujić, na šta Bajramović odgovara da će to učiniti i dodaje da bi im izlazak Marka na slobodu mnogo značio.

Njih dvojica zatim razgovaraju o suđenju tog čoveka, uz procenu da bi do leta mogao izaći iz zatvora, te ponovo kritikuju ljude na koje se oslanjaju na jugu države, nazivajući ih nesposobnim.

Bajramović ubrzo Vujiću prosleđuje i odvojenu prepisku sa osobom koju pita za Tafru. Iz odgovora se vidi da je Tafra počeo da plovi, ali sagovornik tvrdi da ne zna sa kim je povezan.

Bajramović pita Vujića treba li tom sagovorniku nešto dodatno reći, ali dobija odgovor da ne otkriva ništa, jer bi time mogli samo ugroziti prikupljanje informacija.

“Ne, nemoj ništa. Pusti ga. Vidiš i da mu kažeš, ništa nećemo dobit, samo sje*at nešto”, piše Vujić.

Zbog ubistva Roganovića 98 godina robije

Krajem juna u podgoričkom Višem sudu završeno je suđenje optuženima za teško ubistvo Šćepana Roganovića i stvaranje kriminalne organizacije.

Pred Specijalnim većem sudije Vesne Kovačević tog 22. juna Mili Bajramović osuđen je na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora.

U obrazloženju odluke sudija Kovačević navela je da je u Roganovića ispaljeno devet hitaca, od kojih ga je šest pogodilo.

Šćepan Roganović Foto: Dan

Zbog članstva u kriminalnoj organizaciji Dino Ibrahimović osuđen je na pet godina zatvora, Miloš Komar na četiri godine, Igor Vukotić na osam godina, Slavko Radulović na pet godina, a Miloš Gvozdenović na pet godina zatvora.

Marko Radović osuđen je na jedinstvenu kaznu od šest godina zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja i članstva u kriminalnoj organizaciji.

Sud je odbio optužbu protiv svedoka saradnika Miloša Đuričkovića. U obrazloženju presude navedeno je da iskaz svedoka saradnika potvrđuje da je Bajramović bio neposredni izvršilac ubistva Roganovića, odnosno osoba koja je pucala u njega, a potom pobegla uz stepenice Kanli kule.

U ovom predmetu spojena su dva krivična postupka. Specijalno državno tužilaštvo je u oktobru 2020. godine podiglo optužnicu protiv Krsta Vujića, Milija Bajramovića, Igora Glavaša, Dina Ibrahimovića i Miloša Komara zbog ubistva Šćepana Roganovića i stvaranja kriminalne organizacije.

Uviđaj posle ubistva Šćepana Roganovića Foto: Youtube prtscr / Novi Novi

Prema navodima optužnice, Vujić je tokom 2019. godine organizovao kriminalnu organizaciju čiji su pripadnici, između ostalih, bili Bajramović, Glavaš, Ibrahimović i Komar, sa ciljem izvršenja teških ubistava i drugih krivičnih dela.

Tužilaštvo je tvrdilo da su Vujić, Đuričković, Bajramović i Glavaš 13. februara 2020. godine, po prethodnom dogovoru i sa podelom uloga, učestvovali u ubistvu Roganovića u Herceg Novom. Drugom optužnicom, podignutom u septembru 2023. godine, obuhvaćeni su Igor Vukotić, Slavko Radulović, Miloš Gvozdenović i Marko Radović, kojima je na teret stavljeno članstvo u istoj kriminalnoj organizaciji. Radović je optužen i za nedozvoljeno držanje oružja.

Dvadesetak dana nakon presude izrečene većini optuženih, veće sudije Kovačević osudilo je državljanina Bosne i Hercegovine Igora Glavaša na 25 godina robije zbog pomaganja u ubistvu Šćepana Roganovića.

Postupci u odnosu na Glavaša i sada pokojnog Krsta Vujića bili su razdvojeni.