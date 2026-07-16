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Prošlog četvrtka, 9. jula, u Beogradu, na teritoriji gradske opštine Surčin od strane policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa pripadnicima službe bezbednosti Sjedinjenih Američkih Država i policijskih službenika Uprave kriminalističke policije-Trećeg odeljenja, izvršena je terenska provera i tom prilikom u neregistrovanom objektu-hostelu "Eva" zatekli su zakupca J.D. (51) državljanina Narodne Republike Kine i 11 stranih državljana, dok su u podrumskim prostorijama objekta zatekli još dva strana državljana – Republike Indije i Islamske Republike Pakistana, kao i 42 različite putne isprave i 28 različitih ličnih dokumenata izdatih od strane različitih stranih država.

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, policijski službenici UKP-Treće odeljenje doneli su rešenje o zadržavanju A.A. (36) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je 6. jula, na teritoriji Republike Srbije izvršio navedeno krivično delo na taj način što je u nameri da sebi pribavi imovinsku korist, omogućio četvorici državljana Republike Indije, najpre tranzit kroz Republiku Srbiju a potom i nedozvoljeni prelaz granice Republike Srbije, kako bi državljani Republike Indije napustili teritoriju Republike Srbije i ušli na teritoriju Republike Mađarske van graničnog prelaza odakle je trebalo da budu transportovani i u druge države članice EU.

Iznoseći svoju odbranu pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičeni je izjavio da se na okolnosti izvršenja krivičnog dela Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi - neće izjašnjavati.