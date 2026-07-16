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Dejan Marković, otac 22-godišnje Milice Marković koja je preminula nakon teške saobraćajne nesreće kod Bubanj Potoka, prvi put je javno ispričao kroz kakav pakao prolazi njegova porodica. Milica je 17. jula 2025. godine, dok je stajala u zaustavnoj traci na auto-putu Beograd–Niš, zadobila teške povrede nakon što je na njeno vozilo naleteo automobil kojim je upravljao S. V.

Posle 12 dana borbe za život, mlada devojka je izgubila bitku, a njen otac i dalje čeka pravdu.

"Izleteo sam iz firme, samo sam mislio na svoje dete"

Dejan Marković se i danas, godinu dana nakon tragedije, sa nevericom priseća trenutka kada je saznao da je njegova ćerka doživela stravičnu nesreću. Kaže da je poziv koji je dobio zauvek promenio život njegove porodice.

Foto: Kurir, Društvene Mreže

- Bio sam u firmi kada me je pozvao njen tadašnji momak. Rekao mi je da je Milica imala udes i da je udes težak, u Bubanj Potoku, na autoputu. Od tog trenutka počela je borba za njen život. Izleteo sam iz firme, samo sam kolegama rekao da mi je dete imalo udes i krenuo sam tamo - prisetio se Dejan.

Kako kaže, zbog velike gužve i kiše nije uspeo odmah da dođe do mesta nesreće.

- Nisam mogao da se probijem kolima. U međuvremenu sam zvao suprugu, drugu ćerku, da neko ode na uviđaj. Javili su mi da je Milica krenula Hitnom pomoći prema Urgentnom centru. Okrenuo sam auto i krenula je ta borba. Kako smo stigli tamo, ni sam ne znam. Posle godinu dana i dalje su te slike tu. Teško je izbrisati sve to - kaže potreseni otac.

U Urgentnom centru porodici su saopštili najteže vesti.

Foto: Društvene Mreže

- Rekli su nam da je Milica teško povređena i da ima jako malo šanse da preživi. Dete zdravo, pravo, 22 godine, tek krenula u život, krenula na posao... I onda odjednom sve stane - rekao je Marković.

"Stala je, uključila sva četiri migavca i tražila pomoć"

Dejan objašnjava da je njegova ćerka kobnog dana krenula svojim automobilom, ali da je zbog problema sa vozilom morala da se zaustavi.

- Ona je krenula svojim smartom. Auto je podigao temperaturu, dete je stalo, upalila je četiri žmigavca, što se vidi i na fotografijama, i potražila pomoć. Zvala je momka sa kojim se tada rastala možda 10-15 minuta ranije, rekla mu da dođe po nju i da automobil nije u redu. Stala je u zaustavnoj traci na autoputu, kod Bubanj Potoka, pred uzvišenje. Tada je na nju naleteo automobil. I od tog trenutka naš život više nije isti - objasnio je.

Dejan Marković Foto: Kurir Televizija

"Nije se ni javio da pita kako je moje dete"

Prema rečima Dejana Markovića, čovek koji je upravljao vozilom koje je udarilo Milicu nije kontaktirao porodicu tokom njene borbe za život. Za tih 12 dana niko nije pozvao da se raspita za nju.

Na pitanje gde je tada bio S.V, Dejan kaže:

- Imamo informaciju da se sklonio u Zvornik. Od tamo je došao telegram saučešća nakon što je Milica preminula. Ne želim nikoga da optužujem, ja samo tražim pravdu. Napravio si delo koje si napravio i moraš da odgovaraš za to - poručio je Marković.

A onda izgovara ono što mu je najteže:

- Ja svoje dete nisam negovao i školovao, nisam je podizao zdravo i pravo, da bi neko došao i tek tako je oduzeo - rekao je otac.

"Poslednje što pamtim je njena igra sa bratom"

Dejan se sa posebnom tugom priseća poslednjih trenutaka koje je proveo sa ćerkom.

- Uveče smo bili zajedno. Vratila se s posla. Ona je volela konje, imala je svog konjića. Njen mlađi brat je čekao da se igraju zajedno u dvorištu. Sedeli smo, gledao sam ih... To je poslednje igranje koje je bilo. Sutradan sam otišao na posao, ona svojim putem. I onda je više nema. Ostale su samo uspomene, groblje, spomenik... Teško je za celu porodicu - kroz suze se priseća Dejan.

Veštačenje pokazalo: "Udar je bio najmanje 110 kilometara na sat"

Dejan navodi da je porodica tražila dodatno veštačenje kako bi dobila, kako kaže, potpuniju sliku nesreće.

Kako kaže, veštačenje je pokazalo da je udar bio sa minimum 110 kilometara na sat, a ograničenje je bilo 80. I još se radi o zaustavnoj traci, gde je on preticao.

Dejan tvrdi da mu je teško da prihvati prvobitne navode.

- On je izjavio da je vozio 80. Pa hajde da odemo tamo, ja ću voziti 80 bilo koji automobil i ukočiću za dva metra. Posebno sa novim Mercedesom. To jednostavno nije realno - ispričao je Dejan.

Na kraju razgovora, Dejan je uputio apel svim porodicama koje su izgubile najmilije u saobraćaju.

- Moraju da budu jaki. Da pronađu neki svoj put, svoj mir. Meni su pomogli vera i razgovori sa ljudima koji su bili uz mene. Mora da postoji pravda. Ako ne verujemo u to, šta onda ostaje? Deca nam ginu, moramo nešto da promenimo. Moje dete, nažalost, nije ni prvo ni poslednje koje je stradalo. Ali moramo da uradimo nešto da se ovakve stvari više ne ponavljaju - poručio je Marković.

Dejan Marković kaže da će njegova porodica nastaviti da čeka sudski epilog i da se nada da će Milicina smrt dobiti pravdu koju zaslužuje.

03:25 TRAGEDIJA KOJA JE ZAVILA PORODICU U CRNO: Otac Milice Marković otkriva šta se dogodilo tog kobnog dana kod Bubanj Potoka Izvor: Kurir televizija

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Kurir.rs