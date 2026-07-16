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Majka trinaestogodišnje devojčice, koja je sinoć svedočila zverskom prebijanju petnaestogodišnjaka u parku ispred Medicinske škole u Novom Sadu, u ispovesti kaže da ne može da dođe sebi od šoka i traume koju je njeno dete preživelo gledajući krvave scene i brutalno nasilje nad nesrećnim dečakom.

Vidno potresena, drhtavim glasom prepričava horor u kojem se našla njena ćerka, ističući da ni ona ni dete oka nisu sklopile nakon stravičnog incidenta. Uprkos ogromnom strahu i panici, hrabra devojčica je uspela da ukaže prvu pomoć povređenom dečaku, dok njena majka u šoku i očaju traži da se ovakvom nasilju konačno stane na put i deca zaštite.

"Uletela je u stan unezverena, drhtala je u suzama"

Kako navodi ova Novosađanka, poziv koji nijedan roditelj ne želi da dobije usledio je samo nekoliko minuta nakon brutalnog incidenta.

- Ćerka me je pozvala na telefon. Drhtala je i nije mogla da priča. Spominjala je palicu, udarce. Odjednom je utrčala u stan, uplakana, unezverena - prepričava majka prve trenutke užasa.

"Siroti dečko se sapleo i pao, krv je bila na sve strane"

Užasnuta sagovornica "Blica" kaže da je mirno letnje veče prekinuo nezapamćen horor kada se niotkuda pojavila grupa napadača naoružanih palicama. Prema rečima majke, njena ćerka je prva shvatila šta se dešava i povikala svojim prijateljima: "Bežite, bežite, bežite!".

- Ko je uspeo da pobegne - pobegao je.

- U tom momentu moja ćerka je ostala ukopana, nije mogla ni da se skloni od straha. Samo je videla udaranje palicom u predelu glave. Možete zamisliti kako je to jezivo, krv na sve strane - kaže vidno potresena majka.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Uprkos ogromnom strahu, devojčica je uspela da se pribere i pritekne u pomoć pretučenom dečaku.

- Uspela je nekako sa drugaricama da pozove policiju i hitnu pomoć, da ukažu pomoć prebijenom dečaku i da ga okrenu na stranu. U međuvremenu su se svi napadači razbežali, a onda je došla policija - navodi ona.

"Deca su istraumirana"

Prema rečima zabrinute majke, posledice ovog napada su stravične, kako po fizičko zdravlje pretučenog dečaka, tako i po psihu dece koja su sve to gledala.

- Do mene su stigle informacije da je dečak na intenzivnoj nezi i da je stanje još uvek poprilično kritično. Preduzimaju se sve mere za njegovo zbrinjavanje, pa se nadamo najboljem. Ali sva deca koja su se tu našla su jako istraumirana i isprepadana. Moje dete nije spavalo celu noć, a proveli smo i dva sata u policijskoj stanici davajući izjavu. To ostavlja neizbrisiv trag jednom detetu koje ima trinaest i po godina - ističe potresena majka i dodaje da je prosto nedopustivo da se to dešava deci od 14 i 15 godina.

"Svi se nadamo da će prebijeni dečak biti dobro"

Ona ističe da se deca koja žive u okolini parka u kome se dogodio incident već duže od dve godine druže upravo na tom mestu i da tu nikada nije bilo problema.

- To su dobra deca koja su odlikaši, koja nemaju nijednu crnu mrlju. Nedavno su osvojila na Evropskom prvenstvu zlatnu medalju u džez baletu. Druže se tu svakodnevno, to je njihova sigurna zona gde dolaze svaku noć, a i mi roditelji smo upućeni u to šta rade, gde su i sa kim su - objašnjava ona.

Zbog svega što se desilo, ona ne krije ogorčenost i pita se zašto njeno dete i druga deca ne mogu bezbrižno na svom letnjem raspustu da sede u parku. Ona je izrazila nadu da će pretučeni dečak prebroditi nesreću koja ga je snašla i da će brzo uslediti adekvatna reakcija nadležnih kako bi se zaštitila deca.

Detalji brutalnog napada na tinejdžera

Podsetimo, stravičan napad se dogodio sinoć oko 23 časa u Ulici vojvode Knićanina, u parku ispred Medicinske škole u Novom Sadu.

Tinejdžeri su se družili u parku kada je niotkuda naišla grupa nepoznatih napadača naoružanih drvenim palicama. Kada su ih videli, prestravljena deca su počela da beže, ali se petnaestogodišnji dečak u panici spotakao i pao, nakon čega su huligani počeli zverski da ga udaraju.