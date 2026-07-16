Slušaj vest

Jedna osoba uhapšena je u regionu Prizrena, sumnjiči seda je zloupotrebljavao bankovne i lične kartice, uglavnom američkih državljana, čije je podatke stavljao na raspolaganje putem onlajn platformi.

Osumnjičenom je, po nalogu tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati.

U saopštenju se navodi da je istraga u toku i da će se dalji koraci preduzimati u koordinaciji sa nadležnim organima Sjedinjenih Američkih Država.

Tokom pretresa zaplenjeni su i dokazi relevantni za ovaj slučaj.

Kurir.rs/Kosovo online

Ne propustiteHronika"MILICA SE 12 DANA BORILA ZA ŽIVOT, NIJE SE JAVIO DA PITA KAKO JE" Potresna ispovest oca devojke koja je stradala kod Bubanj Potoka: Od tada nas život nije isti
Dejan Marković Milica Marković
HronikaSRPSKA POLICIJA U SARADNJI S AMERIČKOM SLUŽBOM UPALA U HOSTEL U SURČINU: Zatekli haos, uhapšen muškarac (36), evo za šta se tereti
Screenshot 2026-06-10 134243.jpg
Hronika"ŠTO VIŠE UBIJAMO, NAŠI SE VIŠE BOJE" Škaljarci posle likvidacije Šćepana Roganovića zabrinuti i zbog "svojih" i zbog kavčana: "To da im bude pakao od paranoje"
Mili Bajramović Krsto Vujić
HronikaPRVE SLIKE S MESTA UBADANJA U STARINE NOVAKA: Tragovi krvi u dve ulice! Ranjena braća zbrinuta u Domu zdravlja, ženi pozlilo, policija odmah reagovala (FOTO)
ubadanje Palilula Starina Novak