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HAPŠENJE U PRIZRENU: Sumnja se da je zloupotrebljavao bankovne i lične kartice američkih državljana
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Jedna osoba uhapšena je u regionu Prizrena, sumnjiči seda je zloupotrebljavao bankovne i lične kartice, uglavnom američkih državljana, čije je podatke stavljao na raspolaganje putem onlajn platformi.
Osumnjičenom je, po nalogu tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati.
U saopštenju se navodi da je istraga u toku i da će se dalji koraci preduzimati u koordinaciji sa nadležnim organima Sjedinjenih Američkih Država.
Tokom pretresa zaplenjeni su i dokazi relevantni za ovaj slučaj.
Kurir.rs/Kosovo online
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