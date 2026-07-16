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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i PU za grad Beograd, po nalogu tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, u saradnji sa pripadnicima Službe za diplomatsku bezbednost i drugih američkih agencija, uhapsili su A. A. (36), državljanina Pakistana, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Policijski službenici su u kontroli neregistrovanog hostela na području opštine Surčin, zatekli vlasnika-kineskog državljanina i još 11 stranih državljana, dok su u podrumskim prostorijama objekta zatekli još dva strana državljana - Indije i Pakistana.

1/4 Vidi galeriju Uhapšen Pakistanac Foto: MUP Srbije

U objektu su pronađene 42 različite putne isprave i još 45 raznih dokumenata (lične karte, vozačke dozvole i drugo, uglavnom izdatih od strane Indije, Pakistana i Bangladeša).

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, sproveden je u nadležno tužilaštvo.

Protiv kineskog državljanina biće podneta odgovarajuća prekršajna prijava, a istom je doneto Rešenje o prestanku važenja jedinstvene dozvole sa zabranom povratka od jedne godine.