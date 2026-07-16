U Beogradu se dogodila stravična saobraćajna nesreća u kojoj je vozač motocikla poginuo, a motor se zapalio nakon sudara.
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STRAVIČNA NESREĆA U CENTRU BEOGRADA Motor planuo, vozač ostao na mestu mrtav
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Muškarac star između 40 i 50 godina poginuo je večeras u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u centru Beograda.
Kako se može videti na licu mesta, motor se zapalio nakon sudara, a vozač je ostao nepomično da leži.
O jačini sudara svedoči podatak da je kaciga koju je nosio vozao odletela nekoliko metara na drugu stranu.
Foto: Kurir
Nažalost, ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje njegovu smrt.
Na licu mesta je i policija, a više detalja o uzroku nesreće biće poznato nakon uviđaja.
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