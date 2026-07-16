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Muškarac star između 40 i 50 godina poginuo je večeras u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u centru Beograda.

00:11 Nesreća u Beogradu Izvor: Kurir

Kako se može videti na licu mesta, motor se zapalio nakon sudara, a vozač je ostao nepomično da leži.

O jačini sudara svedoči podatak da je kaciga koju je nosio vozao odletela nekoliko metara na drugu stranu.

Foto: Kurir

Nažalost, ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje njegovu smrt.