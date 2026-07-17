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- Generalni direktor Milan Lazarević formirao je medicinski tim od 10 lekara, različitih specijalnosti, u skladu sa potrebama povređenih sugrađana. I planirano je da sutra, u toku dana, tri puta avionskim prevozom, avionom Republike Srbije, odemo do Tivta i nazad. Naš zadatak je da bezbedno transportujemo te povređene sugrađane od Tivta do Niša, a zatim da ih od Niškog aerodroma prevezemo bezbedno u Univerzitetski klinički centar u Nišu, gde će se nastaviti adekvatna nega i rehabilitacija - rekao je sinoć Nikolić, prenose agencije.

Foto: Privatna arhiva

On je izrazio zahvalnost kolegama iz Crne Gore koji su pomogli povređenima, kao i svim kolegama iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu koji će danas učestvovati u medicinskom transportu.

- Ovim smo pokazali da Republika Srbija, grad Niš i Univerzitetski klinički centar, kao tercijalna zdravstvena ustanova na čelu sa profesorom Lazarevićem, i te kako pokazuju zajedništvo i da je prioritet kvalitet pružene zdravstvene zaštite pacijenata uvek na prvom mestu - rekao je Nikolić.

Na pitanje koliko ima pacijenata i kakvo je stanje, Nikolić odgovara da je u Crnoj Gori na lečenju trenutno osam pacijenata, od kojih gotovo svi imaju neke povrede.

- Četvoro pacijenata je sa teškim telesnim povredama. Jedan dečak se nalazi u veštačkoj komi na mehaničkoj ventilaciji. Kada njegovo stanje bude zadovoljavajuće, biće transportovan, u zavisnosti od njegovog zdravstvenog stanja, ili u Niš ili u Beograd. Ostali pacijenti će svi biti transportovani u Univerzitetski klinički centar u Nišu, i ja se nadam da će već sutra, u toku dana, oni svi biti bezbedno hospitalizovani u Univerzitetskom kliničkom centru - rekao je Nikolić i dodao da očekuje da sedam pacijenata danas bude primljeno u Univerzitetski klinički centar.

1/5 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća na putu Nikšić-Kotor Foto: Služba zaštite i spasavanja Kotor

On je naveo da multidisciplinarni tim formiran u skladu sa zadobijenim povredama građana i u njemu se nalaze neurohirurg, ortoped, neurolog, internista, anesteziolog.

Medicinski tim će danas poleteti sa niškog aerodroma "Konstantin Veliki" po povređene pacijente, koji bi, ukoliko to zdravstveno stanje bude dozvolilo, istog dana trebalo da budu prevezeni u Niš i zbrinuti u UKC Niš. U slučaju da transport ne bude moguć zbog medicinskih razloga, tim će se vratiti po preostale pacijente kada se za to steknu uslovi, rečeno je Tanjugu u toj zdravstvenoj ustanovi.

U saobraćajnoj nesreći koja se u nedelju dogodila na magistralnom putu Kotor–Nikšić, u mestu Lipci, poginula je 21-godišnja devojka, dok je 17 putnika povređeno. Stradala devojka i svi povređeni su državljani Srbije.