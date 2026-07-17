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Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na auto-putu ka Šidu, kada su se sudarila dva putnička automobila, a pet osoba je povređeno.

Na fotografijama sa mesta nesreće vidi se automobil beogradskih registarskih tablica koji je, nakon sudara, završio van kolovoza. Vozilo se nalazi oko 30 metara od auto-puta, nakon što je probilo ogradu ograđenog prostora i zaustavilo se tek posle udara u drvo.

Prizori sa lica mesta pokazuju razmere udesa - oko polupanog automobila su razbacane kese, prtljag i druge stvari koje su ispale iz vozila tokom udara.

1/3 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća na auto-putu kod Šida Foto: Kurir.rs/D.Š.

Na mestu nesreće nalazi se veliki broj vatrogasaca i pripadnika Hitne pomoći, koji učestvuju u intervenciji i zbrinjavanju povređenih.

Prema prvim informacijama, dve osobe zadobile su teške, a tri lakše telesne povrede. Na mesto nesreće odmah su upućene dve ekipe Hitne medicinske pomoći iz Sremske Mitrovice, koje su povređene prevezle u zdravstvenu ustanovu radi daljeg lečenja.

Prema nezvaničnim informacijama, jedna od povređenih osoba pronađena je u žbunju, oko 200 metara od mesta nesreće.

Za sada nije poznato kako je došlo do sudara, niti da li je u nesreći učestvovalo još neko vozilo. Policija obavlja uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o uzrocima i okolnostima ove teške saobraćajne nezgode.