OVO SU POVREĐENI U STRAVIČNOJ NESREĆI KOD ŠIDA: Muškarac (65) u najtežem stanju, poznati novi detalji nakon teškog sudara na auto-putu (FOTO)
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na auto-putu kod Šida, a u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, povređene su četiri osobe.
Kako saznajemo, povređeni su:
- S. M. (28)
- I. Ž. (22)
- A. T. (26)
- M. M. (65)
Prema dosadašnjim informacijama, najteže je povređen M. M. (65), koji je zadobio teške telesne povrede. Ostali učesnici u nezgodi zadobili su povrede čiji stepen za sada nije zvanično saopšten.
Povređene su na mestu nesreće zbrinule ekipe Hitne medicinske pomoći iz Sremske Mitrovice, nakon čega su prevezeni u zdravstvenu ustanovu radi dalje dijagnostike i lečenja.
Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama sa terena, jedna od povređenih osoba nakon sudara pronađena je u žbunju, oko 200 metara od mesta nesreće. Na mestu nesreće intervenisali su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice, dok je policija obavila uviđaj.
Uzrok saobraćajne nezgode biće poznat nakon završetka istrage.
Kurir.rs