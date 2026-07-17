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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na auto-putu kod Šida, a u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, povređene su četiri osobe.

Kako saznajemo, povređeni su:

  • S. M. (28)
  • I. Ž. (22)
  • A. T. (26)
  • M. M. (65)

Prema dosadašnjim informacijama, najteže je povređen M. M. (65), koji je zadobio teške telesne povrede. Ostali učesnici u nezgodi zadobili su povrede čiji stepen za sada nije zvanično saopšten.

Povređene su na mestu nesreće zbrinule ekipe Hitne medicinske pomoći iz Sremske Mitrovice, nakon čega su prevezeni u zdravstvenu ustanovu radi dalje dijagnostike i lečenja.

Saobraćajna nesreća na auto-putu kod Šida Foto: Kurir.rs/D.Š.

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama sa terena, jedna od povređenih osoba nakon sudara pronađena je u žbunju, oko 200 metara od mesta nesreće. Na mestu nesreće intervenisali su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice, dok je policija obavila uviđaj.

Uzrok saobraćajne nezgode biće poznat nakon završetka istrage.

Kurir.rs

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