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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za suzbijanje organizovanog krijumčarenja droga i Službe za kontraobaveštajni rad, u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, Odeljenjem za posebne akcije i Beogradskim odredom Žandarmerije, uhapsili su pet osoba osumnjičenih da su, kao pripadnici organizovane kriminalne grupe, počinili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja istavljanje u promet opojnih droga.

Policijski službenici Službe za borbu protiv organizovanog kriminala od ove organizovane kriminalne grupe iz Jagodine zaplenili su oko 14,5 kilograma spida (amfetamina), 50 grama kokaina, oko 200 grama marihuane, gasni pištolj i 6.000 evra.

01:44 Hapšenje Izvor: Mup Srbije

Nakon višemesečnog rada na ovom slučaju, uhapšeni su P. M. (2005), M. B. (1992), A. K. (1989), M. J. (1984) i M. M. (2000), za koje postoje osnovi sumnje da su u dužem vremenskom periodu od NN lica nabavljali amfetaminsko ulje i druge prekursore, nakon čega su vršili kristalizaciju i proizvodili opojnu drogu amfetamin radi dalje prodaje.

Osumnjičeni su uhapšeni na teritoriji Jagodine prilikom pokušaja prodaje 10 kilograma amfetamina.

Za jednim osumnjičenim, pripadnikom ove organizovane kriminalne grupe, s obzirom na to da se ne nalazi u Republici Srbiji, biće raspisana potraga.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu.

Protiv osumnjičene M. B. (1983), srodnice osumnjičenog P. M., biće podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija Osnovnom javnom tužilaštvu u Jagodini.