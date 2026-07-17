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Nakon brojnih izjava svedoka i intenzivnog operativnog rada policija je uhapsila većinu napadača koji su u sredu brutalno prebili petnaestogodišnjeg dečaka u parku prekoputa Medicinske škole u Novom Sadu.

Navodno se za jednog napadača pouzdano znalo da je učestvovao u ovom krvavom piru zato što je, za razliku od ostalih, u jednom trenutku skinuo fantomku i obratio se okupljenima koji su ostali na mestu incidenta kako bi pomogli unakaženom dečaku.

- Više napadača sa fantomkama i palicama iz za sada nepoznatih razloga prišlo je dečacima i devojčicama koji su sedeli u parku. Potrčali su ka dečacima u nameri da se fizički obračunaju sa njima bez obzira na to što se izgleda uopšte ne poznaju niti imaju neke razmirice od ranije. Nastala je prava pometnja, dečaci su se razbežali, devojčice su vrištale a nesrećni dečak se pri begu sapleo, pao i na njega su palicama nasrnuli napadači - priča izvor upoznat sa tokom istrage.

Kako je izvor objasnio, deca koja su prisustvovala tom događaju pretrpela su veliku traumu i bila su veoma potresena kada su dolazili u stanicu policije da daju izjave.

- Napadnuti dečaci su svi sem povređenog uspeli da pobegnu a napadači su ih jedno vreme jurili pa su odustali a zatim i sami pobegli iz parka gde se dogodio incident. Policija je zatekla nekolicinu dece koja su pokušavala da pomognu drugaru koji je bio sav krvav. Krvi je bilo na sve strane a na prvi pogled moglo se videti da su mu izbijeni zubi i da mu je vilica u položaju kao da je slomljena. Ubrzo je stigla Hitna pomoć i prevezla nesrećnog dečaka u Dečiju bolnicu a policajci su prvo smirivali prisutnu decu i usput ih ispitivali šta se dogodilo a zatim su se odmah dali u potragu za napadačima - priča sagovornik.

On smatra da će ovaj slučaj biti brzo rešen i nada se da će povređeni dečak biti dobro.