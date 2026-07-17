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Dvojica mladića juče su izbodeni nožem na Paliluli, a nakon ubadanja u zdravstvenu ustanovu se, sa povredama javio i napadač!

Navodno, juče oko 16 sati prijavljeno je da je G. B. (44) na Paliluli nožem izbo dve osobe.

U napadu su povređeni D. I. (35), koji je imao više rasekotina po leđima i levom ramenu, i A. B. (25), koji je uboden u stomak, ali i u levu ruku i ispod levog pazuha. Njih dvojica su, kako je Telegraf.rs već pisao, prevezeni na dalje zbrinjavanje u Urentni centar.

Policija je utvrdila da je do napada došlo na oko 100 metara udaljenosti, gde su zatečeni i tragovi krvi. U blizini mesta napada pronađene su makaze i čekić.

1/6 Vidi galeriju Napadač nožem izbo dva brata Foto: Kurir/S.S

Odmah je pokrenuta policijska akcija Vihor 3 i započela je potraga za napadačem. Međutim, on se ubrzo i sam javio lekaru sa povredom kolena nanetom tupim predmetom.

B. G. je uhapšen i određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu. Na teret mu je stavljeno krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Navodno je napadač bivši suprug sestre dvojice povređenih.

Podsetimo, prema saznanjima Kurira, napadač je nožem izbo dvojicu muškaraca. Kako saznajemo, meta napada bila je njegova bivša partnerka, ali je naleteo na njenu braću i rešio s njima da se obračuna - obojicu ih je povredio nožem.

Motiv napada bilo je to što ga je, kako saznajemo, ona ranije danas prijavila policiji.