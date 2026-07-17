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- Po nama je odluka da se roditeljima dopusti da ga viđaju, šokantna. Pred Osnovnim sudom se vodi postupak za lišenje roditeljskog staranja tako da ta odluka da ga viđaju može direktno da utiče na proces. Drugo, taj isti monstrum je u Lazi Lazarević napao i ranio jednog medicinskog službenika, a drugog povredio. I vodi se postupak protiv njega - tvrdi Simić.

01:47 Otac pokojnog Andreja Simića: Monstrum povrdio dvojicu medicinskih radnika Izvor: Kurir

Trinaestogodišnji Andrej Simić brutalno je ubijen 5. oktobra 2023. godine u porodičnoj kući u Niškoj Banji. Njega je školski drug usmrtio sa 37 uboda nožem po glavi i telu. Maloletni ubica u trenutku zločina nije imao navršenih 14 godina, tako da prema zakonima u Srbiji nije krivično odgovoran.

Zbog toga se krivični postupak vodi protiv njegovih roditelja, M. M. i M. M. M., u Višem sudu u Nišu, a koji se terete za zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Andrej Simić Foto: Kurir/M.S.

Nakon njegovog svedočenja putem linka ostalo je ispitivanje još nekoliko svedoka. Maksimalna kazna za ovakvo delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu, kao i krivično delo protiv zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica, jeste 12 godina zatvora.

Roditelji dečaka ubice sumnjiče se da su neadekvatno reagovali na nasilne sklonosti svog sina, koji je tog dana usmrtio Andreja, druga iz školske klupe. Andrej je otišao kod njega ujutru tog dana. Trebalo je da dođu još dva dečaka, ali nisu došla. Nakon toga se nešto dogodilo i Andrej je usmrćen nožem.

Andrejev otac Mića Simić je u par navrata govorio roditeljima M. M. M. i M. M. da im dete nosi u rancu noževe, mačete i slično hladno oružje, ali otac i majka na to nisu reagovali.