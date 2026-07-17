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Pred nama je jedan od najopterećenijih vikenda ovog leta. Vozite strpljivo - gužva nije razlog da rizikujete život.

Zbog početka najintenzivnijeg dela letnje turističke sezone, na najvažnijim putnim pravcima očekuje se znatno veći broj vozila. Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, biće pojačano angažovani u kontroli i regulisanju saobraćaja, posebno u zonama naplatnih stanica, kako bi putovanja protekla što bezbednije.

U toku je i akcija pojačane kontrole saobraćaja. Za samo četiri dana kontrolisano je skoro 37.000 vozila i otkriveno više od 26.500 prekršaja. Najviše sankcija izrečeno je zbog prekoračenja brzine, nekorišćenja sigurnosnog pojasa i vožnje pod dejstvom alkohola.

Na putu nije važno ko će stići prvi. Važno je da svi stignu.

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