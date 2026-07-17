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Na aerodromu u Nišu sve spremno za prihvat sedmoro pacijenata iz Crne Gore, koji su povređeni u jezivoj saobraćajnoj nesreći, a koji će danas biti transportovani.

02:15 Na aerodromu u Nišu sve spremno za prihvat sedmoro pacijenata iz Crne Gore Izvor: Kurir

Doc. dr Mlađen Golubović, pomoċnik direktora Univerzitetako kliničkog centra u Nišu rekao je danas na aerodromu Konstantin Veliki da je sve spremno za prihvat pacijenata koji su povređeni u tragičnoj saobraċajnoj nesreċi 12. jula u mestu Lipci u Crnoj Gori.

On je rekao da se očekuje sedmoro pacijenata koji ce biti prevezeni avionom Vlade republike Srbije.

Foto: Kurir

Mini-bus udario u kamenu kosinu pa se prevrnuo

Kako je saopštila Uprava policije Crne Gore, nesreća se dogodila u nedelju oko 13.10 časova, kada je mini-bus, koji se kretao iz pravca Nikšića, udario u kamenu kosinu sa desne strane kolovoza, nakon čega se prevrnuo.

- Danas se u mestu Lipci, na magistralnom putu Lipci–Grahovo, u 13.10 časova dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo jedno vozilo. Od 17 povređenih putnika, u međuvremenu je od zadobijenih povreda preminulo jedno lice ženskog pola - saopštila je tada Uprava policije.

1/5 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća na putu Nikšić-Kotor Foto: Služba zaštite i spasavanja Kotor

Vraćali se sa Manastira Ostrog

Putnici su državljani Srbije koji su boravili u Boki u kolektivnom smeštaju i da su se vraćali sa pokloničkog putovanja u Manastir Ostrog kada je došlo do nesreće.

Za volanom bio vozač iz Kotora

Mini-busom je upravljao Lj. M. (68) iz Kotora, od kojeg će policijski službenici uzeti izjavu o okolnostima nastanka udesa.

Uviđaj je obavljen pod rukovodstvom državnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, a policija i tužilaštvo nastavljaju prikupljanje dokaza.

- Uzrok saobraćajne nezgode se ispituje, a preliminarni podaci ukazuju na to da se radi o premoru i pospanosti vozača - naveli su iz Uprave policije.