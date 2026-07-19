SRBIN UHAPŠEN ZBOG SATOVA VREDNIH 1,4 MILIONA EVRA: Odmah izručen Americi, preti mu 15 godina zatvora!
Srpski državljanin Dušan Peričić (41) koji je uhapšen početkom juna na aerodromu u Amsterdamu, dok je pokušavao da pobegne u Srbiju, izručen je Sjedinjenim Američkim Državama koje ga optužuju da je pomagao u transportu preko 260 ukradenih luksuznih satova vrednih 1,4 miliona dolara.
- Dušan Peričić optužen je za posedovanje, prevoz i prodaju ukradenih satova. Optuženi je, posle hapšenja u Holandiji, izručen i posle prvog pojavljivanja pred saveznim sudom u Bostonu, određen mu je pritvor do suđenja - saopšteno je iz kancelarije američkog tužioca.
Prema optužnici, kako se dodaje, Peričić je navodno pokušao da proda 36, od ukupno 269 luksuznih satova ukradenih prodavnice na karipskom ostvru Sent Bartelemi (St. Bart).
- Peričić se sumnjiči da je organizovao i transportovao ukradene satove u SAD, radi prodaje trgovcima sa luksuznim satovima. Kako se sumnja, on je 21. decembra 2021. transportovao 36 ukradenih satova iz Majamija u Pibodi u Masačusetsu i angažovao trgovca luskuznim satovima da mu pomogne u prodaji. Jedan od njih, navodno je prodao za 34.300 dolara na Floridi - navodi se u saopštenju.
Prema pisanju medija, Peričić je uhapšen 4. juna na aerodromu u Amsterdamu, dok je pokušavao da se ukrca na let za Srbiju. Kako se navodi, za njim su bile izdate dve poternice, u februaru i martu 2023.
- Sumnja se da je iz Amsterdama pokušao da pobegne u rodnu Srbiju - navode oni.
Peričić je optužen za posedovanje i prodaju ukradene robe, prevoz ukradene robe i zaveru za posedovanje, prodaju i prevoz ukradene robe. Ukoliko bude osuđen, kako navode, preti mu kazna zatvora do 15 godina i novčanom kaznom od 500.000 dolara.