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Srpski državljanin Dušan Peričić (41) koji je uhapšen početkom juna na aerodromu u Amsterdamu, dok je pokušavao da pobegne u Srbiju, izručen je Sjedinjenim Američkim Državama koje ga optužuju da je pomagao u transportu preko 260 ukradenih luksuznih satova vrednih 1,4 miliona dolara.

- Dušan Peričić optužen je za posedovanje, prevoz i prodaju ukradenih satova. Optuženi je, posle hapšenja u Holandiji, izručen i posle prvog pojavljivanja pred saveznim sudom u Bostonu, određen mu je pritvor do suđenja - saopšteno je iz kancelarije američkog tužioca.

Ilustracija Foto: Carina Srbije

Prema optužnici, kako se dodaje, Peričić je navodno pokušao da proda 36, od ukupno 269 luksuznih satova ukradenih prodavnice na karipskom ostvru Sent Bartelemi (St. Bart).

- Peričić se sumnjiči da je organizovao i transportovao ukradene satove u SAD, radi prodaje trgovcima sa luksuznim satovima. Kako se sumnja, on je 21. decembra 2021. transportovao 36 ukradenih satova iz Majamija u Pibodi u Masačusetsu i angažovao trgovca luskuznim satovima da mu pomogne u prodaji. Jedan od njih, navodno je prodao za 34.300 dolara na Floridi - navodi se u saopštenju.

Prema pisanju medija, Peričić je uhapšen 4. juna na aerodromu u Amsterdamu, dok je pokušavao da se ukrca na let za Srbiju. Kako se navodi, za njim su bile izdate dve poternice, u februaru i martu 2023.

- Sumnja se da je iz Amsterdama pokušao da pobegne u rodnu Srbiju - navode oni.