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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su P. T. (25) iz ovog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kao i N. J. (31) iz Niša, osumnjičenog da je počinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Policija je pretresom stana koji P. T. koristi pronašla 25 paketića sa 13,4 grama praha za koji se sumnja da je kokain, kao i 73 paketića sa 401,5 grama materije za koju se sumnja da je marihuana.

Niš droga
Niš droga Foto: Mup

Policajci su, prethodno, zatekli P. T. koji je, kako se sumnja, N. J. prodao paketić sa 5,5 grama materije za koju se sumnja da je marihuana.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Nišu.

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