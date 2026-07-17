Carinici i policija pronašli su ikone skrivene među nameštajem koji je vozač prevozio, a njihova vrednost biće utvrđena veštačenjem.
Hronika
IKONE SAKRIO U NAMEŠTAJU: Carinici i policija sprečili da 10 pravoslavnih svetinja napusti zemlju bez prijave
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Carinski službenici sprečili su danas, u saradnji sa policijom, pokušaj krijumčarenja 10 neprijavljenih pravoslavnih ikona na graničnom prelazu Horgoš.
Zaplenjene ikone na graničnom prelazu Horgoš Foto: Carina Srbije
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Ikone su pronađene među nameštajem koji je vozač preuzeo na prevoz, navodi se u saopštenju Uprave carine.
Protiv vozača je pokrenut prekršajni postupak, dok su ikone, čija će vrednost biti utvrđena veštačenjem, privremeno zadržane do njegovog okončanja.
Kurir.rs
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