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Carinski službenici sprečili su danas, u saradnji sa policijom, pokušaj krijumčarenja 10 neprijavljenih pravoslavnih ikona na graničnom prelazu Horgoš.

Zaplenjene ikone na graničnom prelazu Horgoš Foto: Carina Srbije

Ikone su pronađene među nameštajem koji je vozač preuzeo na prevoz, navodi se u saopštenju Uprave carine.

Protiv vozača je pokrenut prekršajni postupak, dok su ikone, čija će vrednost biti utvrđena veštačenjem, privremeno zadržane do njegovog okončanja.

Kurir.rs

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