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Četiri pacijenta koja su povređena u teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori vratili su se u rodni Niš.

Oni su transportovani avionom Vlade republike Srbije u najstrožim bezbednosnim i zdravstvenim uslovima, koji su bili ispunjeni. Tim lekara sve vreme je kontrolisao zdravstveno stanje povređenih, a nakon što su sleteli, biće prebačeni ambulantnim vozilima u bolnicu.

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Aerodrom Konstantin Niš  Izvor: Kurir

- Transportovano je četiri naših pacijenata od kojih su tri sa teškim telesnim povredama. Jedna pacijentkinja je morala biti u ležećem položaju, dok su ostali putovali u sedećem. Sve vreme su hemodinamski i respiratorno bili stabilni. Odoleli smo prvom zadatku uspešno. Let nije bio rizičan, brzo smo stigli, a uslovi su bili i više nego zadovoljavajući. Za kolege iz Crne Gore sve pohvale. Pokazali su na delu Hipokratovu zakletvu i profesionalnost, humanost i odgovornost.

Mi u ime republike Srbije, grada Niša i Kliničkog centra Niš dugujeo veliku zahvalnost. Sada pacijenti nastavljaju put ka Kliničkom centru Niš gde će nastaviti dalju dijagnostiku i negu - rekao je doktor Alenksandar Nikolić i otkrio stanje dečaka koji je, kako navodi, i dalje u kritičnom stanju:

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Doc dr Alenksandar Nikolić  Izvor: Kurir

- Najteže povređeni pacijent je dete koje je još uvek priključeno na mehaničku ventilaciju. Kada njegovo stanje bude bilo na zadovoljavajućem nivou, biće transportovan kod nas.

Transport povređenih putnika u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori Foto: Kurir

Mini-bus udario u kamenu kosinu pa se prevrnuo

Kako je saopštila Uprava policije Crne Gore, nesreća se dogodila u nedelju oko 13.10 časova, kada je mini-bus, koji se kretao iz pravca Nikšića, udario u kamenu kosinu sa desne strane kolovoza, nakon čega se prevrnuo.

- Danas se u mestu Lipci, na magistralnom putu Lipci–Grahovo, u 13.10 časova dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo jedno vozilo. Od 17 povređenih putnika, u međuvremenu je od zadobijenih povreda preminulo jedno lice ženskog pola - saopštila je tada Uprava policije.

Saobraćajna nesreća na putu Nikšić-Kotor Foto: Služba zaštite i spasavanja Kotor

Mini-busom je upravljao Lj. M. (68) iz Kotora, od kojeg će policijski službenici uzeti izjavu o okolnostima nastanka udesa.

Uviđaj je obavljen pod rukovodstvom državnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, a policija i tužilaštvo nastavljaju prikupljanje dokaza.

- Uzrok saobraćajne nezgode se ispituje, a preliminarni podaci ukazuju na to da se radi o premoru i pospanosti vozača - naveli su iz Uprave policije.

U ovoj saobraċajnoj nesreći život je izgubila Jovana Stanković (21) iz sela Vrtište kod Niša.

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