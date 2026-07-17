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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su pet pripadnika kriminalne grupe koji su, kako se sumnja, u jednoj laboratoriji u Batajnici proizvodili opojnu drogu marihuanu u veštačkim uslovima.

- Uhapšeni su B. C., D. P., S. K., N. V. i D. Đ. - saopšteno je iz MUP-a.

U laboratoriji je, kako se navodi, otkriveno oko 1.700 biljaka opojne droge marihuana, kao i celokupna oprema za proizvodnju droge u veštačkim uslovima.

01:38 Otkrivena laboratorija droge u Batajnici Izvor: MUP RS