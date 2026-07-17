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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručio je, povodom dvogodišnjice tragične pogibije policajca Nikole Krsmanovića, da Srbija večno pamti svog heroja koji je položio život na oltar otadžbine.

Prošle su dve godine, ali bol i tuga u Ministarstvu unutrašnjih poslova, među njegovim kolegama i u celoj Srbiji, ne prolaze.

1/6 Vidi galeriju Nikola Krsmanović Foto: Screenshot Facebook

Rekao sam na dan njegove sahrane, na prvu godišnjicu, i danas ponavljam da država Srbija nikada neće zaboraviti Nikolu, njegovu hrabrost, požrtvovanost i vrhunski profesionalizam kojim je obavljao svoju dužnost do poslednje sekunde života. On je položio ono najvrednije što je imao na oltar otadžbine, štiteći bezbednost svih nas.

Nikolu Krsmanovića je ubio albanski terorista Faton Hajrizi. To nije bio običan kriminalni akt, to je bio direktan napad na državu Srbiju i na njenu policiju.

Srbija je odmah reagovala snažno, odlučno i bez oklevanja, pokazavši da niko ne može nekažnjeno da proliva krv naših policajaca.

Foto: YouTube/ KTV - Kohavision

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da čuva sećanje na Nikolu Krsmanovića. Naša stalna dužnost i moralna obaveza je da budemo uz njegovu porodicu, da im pružimo svaku vrstu podrške i da nikada ne dozvolimo da njegovo ime padne u zaborav.

Država će nastaviti da ulaže u opremljenost, bezbednost i obuku naših policajaca i pripadnika Uprave granične policije, kako bi imali svu moguću zaštitu dok obavljaju ove najteže i najodgovornije poslove. Niko ne može i neće biti jači od države Srbije.