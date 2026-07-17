SKANDALOZNO! OSUĐEN NA DOŽIVOTNU KAZNU ZBOG UBISTVA ANE VOLŠ, SADA SE OGLASIO PREKO DRUŠTVENE MREŽE: "Tražim prijatelje za dopisivanje širom sveta!"
Brajan Volš koji je pre sedam meseci osuđen na doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta zbog ubistva supruge, Beograđanke Ane Volš, pre četiri dana otvorio je nalog na onlajn platformi na kojoj traži osobe za dopisivanje!
Brajan Volš kaznu inače služi u jednom od najčuvanijih američkih zatvora u kome se nalaze serijske ubice i silovatelji.
Pre tačno četiri dana, kako se navodi na sajtu writeaprisoner.com objavljen je profil za Brajana Volša.
- Brajan Volš, 51 godina, zatvoren je u Masačusetsu i traži prijatelje za dopisivanje širom sveta - navodi se u opisu njegovog profila, na kom su i dve privatne fotografije, na kojima nasmejan sedi za stolom. Na prvoj slici, ispred njega su papiri a na drugoj flaša alkoholnog pića i čaša.
Brajan Volš, podsetimo, osuđen je zbog toga što je 1. januara 2023. u porodičnoj kući u Kohasetu ubio suprugu, potom raskomadao njeno telo i delove bacio u kontejnere u blizi njihove kuće. Takođe, kažnjen je i zbog toga što je ometao istragu, tako što je posle prijave nestanke supruge 1. januara tvrdio da je ona tog jutra otišla na aerodrom jer je hitno zbog posla morala u Vašington.
Tokom istrage koja je pokrenuta istog dana, otkrivene su jezive pretrage na internetu Brajana Volša, u kojima je preko googla pokušavao da sazna "koliko vremena treba da telo počne da se oseća, koji je najbolji način da se rešite tela" i slične. Jedan od ključnih dokaza protiv njega tokom postupka bili su i snimci sa sigurnosnih kamera iz prodavnica, na kojima se vidi kako kupuje testeru za metak, sekiru i sredstva za čišćenje.
Istražitelji su, tokom potrage za dokazima, u nekoliko kontejnera pronašli krvave peškire i tepihe, lične stvari Ane Volš ali njeni ostaci do danas nisu pronađeni.
Tokom suđenja, Volš nije iznosio odbranu, ali je ranije priznao da je uklonio telo i obmanjivao policiju. Njegovi advokati tvrdili su da je Ana umrla prirodnom, iz nepoznatih razloga, ali porota nije prihvatila ovu odbranu.
Motiv zločina, kako tvrdi tužilaštvo, bilo je to što je Ana navodno planirala da se razvede od Volša, kao i raspodela imovine.
Otvaranje profila na sajtu koji je poznat u Americi kao platforma za dopisivanje zatvorenika, šokirala je i javnost u toj državi.
- Nigde se ne pominje njegova ubijena supruga Ana Volš, jezive internet pretrage za rasparčavanje tela ili bilo koji od koraka koje je preduzeo da baci ostatke svoje supruge u lokalne kontejnere za smeće - izjavio je za 25news tužilac Greg Konor, koji je bio tužilac protiv Volša u postupku za ubistvo supruge.
- Budite oprezni. Veoma dobro znate s kim imate posla - poručio je tužilac onima koji razmišljaju da kontaktiraju Brajana Volša.
Prestavnik Kohaseta, grada u kom se zločin dogodio, izjavio da razume zbog čega je javnost uznemirena:
- Bio sam iznenađen kada sam to video i mogu da razumem zašto je javnost uznemirena zbog ovoga.
Inače, za sada nije poznato ko je u ime Brajana Volša kreirao njegov profil, koji prema dostupnim podacima košta oko 65 dolara za godinu dana.
Prema navodima na stranici na kojoj je objavljen profil Brajana Volša u kom poziva ljude da se dopisuju sa njim, ovaj sajt osnovan je 2000. s ciljem da se "smanji stepen povratnika u kriminal", odnosno kako bi se radilo na ovaj način na resocijalizaciji osuđenika.
Na sajtu se navodi da su oni "platforma koja povezuje ljude na slobodi sa zatovrenicima putem pisama" i sedište je na Floridi.
- Platforma funkcioniše tako što zatovrenici ili njihovi prijatelji ili porodica plaćaju postavljanje profila na sajt. Profil sadrži biografiju, fotografiju i podatke o krivičnom delu. Komunikacija funkcioniše tako što korisnici sa slobode mogu da pretražuju bazu osuđenika, a prvu poruku najčešće mogu da pošalju besplatno preko sajta. Dalja komunikacija se odvija poštom, odnosno pismima, jer zatovrenici nemaju pristup internetu i ne mogu direktno da pregledaju sajt - navodi se na ovom sajtu.
Prema dostupnim podacima, na sajtu se nalaze profili nekoliko hiljada zatvorenika, koji uglavnom služe kazne u zatvorima širom Amerike.
Inače, na platformi se kao mogućnost za dopisivanje pominje i Srbija, ali u pretrazi nema ni jednog imena.
WriteAPrisoner.com - sajt koji pomaže stvarnim zatvorenicima da nađu stvarne prijatelje za dopisivanje. Usamljeni muškarci i žene zatvorenici nam se obraćaju u velikom broju kako bi našli prijatelje izvan zatvorskih zidina. Ljudi koje ćete sresti na ovom sajtu se razlikuju u mnogo stvari - po godinama, po tome gde "stanuju" i, još bitnije, po tome zbog čega su u zatvoru. Ono što im je svima zajedničko je nepodnošljiva usamljenost i čežnja za prijateljstvom.
Hiljade zaboravljenih muškaraca i žena zatvorenika sa željom za dopisivanje u federalnim / državnim kazneno - popravnim ustanovama, okružnim zatvorima, popravnim domovima i inostranim i prekomorskim zatvorima se očajnički nada korespodenciji koja može dovesti do prijateljstva, romanse ili pravne pomoći. Oglasi zatvorenika su lični oglasi koji sadrže i fotografije. Zapamtite, u ovom virtualnom svetu online chat-ovi i e-mail nisu dostupni zatvorenicima, jer oni nemaju pristup kompjuterima. Vaša pisma upućena običnom poštom postaju čuvane uspomene koje promovišu ljudska prava i rehabilitaciju kada pišete vašim dopisnim prijateljima zatvorenicima. Također, ovaj sajt će vam omogućiti da svoju prvu poruku pošaljete e-mail-om, sa navedenom povratnom poštanskom adresom. Mi ćemo te poruke odštampati i poslati ih direktno zatvorenicima, štedeći vam tako troškove poštarine.
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