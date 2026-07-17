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Maloletnik V. C. (16) povređen je sinoć nešto posle 21 sat kada su tri nepoznate osobe izašle iz automobila, ubacile ga u vozilo, a potom pretile da će da ga izbodu.

Navodno, maloletnik je oko 21 sat bio u blizini marketa u Kaluđerici i dok je išao ka kući, pored njega se zaustavio automobil "reno" iz kog su izašla tri mladića starosti oko 18 do 20 godina.

- Oni su ga pitali da li je navijač Partizana, a kada je rekao da nije, uvukli su ga u automobil i odvezli na drugu lokaciju u Kaluđerici, gde su ga izveli iz automobila, pretili mu da će da ga izbodu i tražili da otključa mobilni telefon.

Sumnja se da kada je maloletnik otključao telefon, mladić koji je vozio automobil mu ga je uzeo i pregledao sadržaj njegovog telefona, dok su ga druga dvojica šamarala.

Tinejdžer je uspeo da se oslobodi od napadača i da otrči kući, a potom je odveden lekaru, gde su mu konstatovane oguljotine na laktovima i nogama, koje su nastale dok je bežao od trojice napadača.