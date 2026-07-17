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Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju G.Z.(41) zbog sumnje da je izvršila krivično delo nasilje u porodici nad maloletnom ćerkom.

- Osumnjičenoj se stavlja na teret da je krivično delo izvršila  15. jula, na teritoriji opštine Zemun, kada je ugrozila spokojstvo i telesni integritet člana svoje porodice-maloletne ćerke, na taj što je pod dejstvom alkohola uputila pretnje da će koristiti oruđe podobno da telo teško povredi i rukama joj zadala telesne povrede - saopšteno je iz tužilaštva.

Iznoseći svoju odbranu pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, kako se dodaje, osumnjičena nije priznala izvršenje krivičnog dela nasilje u porodici.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je Trećem osnovnom sudu u Beogradu podnelo predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenoj zbog postojanja dva zakonska razloga-osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na oštećenu i svedoka i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

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