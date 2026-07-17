Milan Životić osuđen je pravosnažno na 11 godina zatvora zbog toga što je 11. jula 2019. u Rakovici ubio Radovana Pajovića! Apelacioni sud, kako se navodi u saopštenju, ovom odlukom potvrdio je kaznu zatvora na koju je Viši sud u Beogradu u decembru prošle godine osudio Životića.

Kako se navodi u presudi, kobnog dana, Pajović je došao do automehaničarske radnje Milana Životića , nakon čega su se zajedno automobilom koji je bio na popravci u servisu okrivljenog uputili u nepoznatom pravcu.

- Okrivljeni je upravljao automobilom i u jednom momentu ga je zaustavio. Tokom svađe, tupim delom pištolja koji je nosio bez dozvole, najmanje šest puta je udario Radovana Pajovića u glavu i lice. Usled udaraca, on je pao a Životić je iz istog pištolja u njega ispalio šest projektila u telo i glavu oštećenog. Telo je potom prekrio pokošenim senom, dok je pištolj sa pet komada municije u okviru sakrio u svom dvorištu - navodi se u presudi koju je potvrdio Apelacioni sud.