- Više napadača sa fantomkama i palicama iz za sada nepoznatih razloga prišlo je dečacima i devojčicama koji su sedeli u parku. Potrčali su ka dečacima u nameri da se fizički obračunaju sa njima bez obzira na to što se izgleda uopšte ne poznaju niti imaju neke razmirice od ranije. Nastala je prava pometnja, dečaci su se razbežali, devojčice su vrištale a nesrećni dečak se pri begu sapleo, pao i na njega su palicama nasrnuli napadači - rekao je izvor upoznat sa tokom istrage.