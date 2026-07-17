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Velika tragedija dogodila se danas na području Sjenice, gde je život izgubio mladić (20).

Prema informacijama, mladić se utopio, dok tačne okolnosti ovog tragičnog događaja za sada nisu poznate.

Na mesto događaja izašle su nadležne službe, a u toku je utvrđivanje svih činjenica i okolnosti pod kojima je došlo do tragedije.

Više informacija biće poznato nakon završetka istrage i zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

Kurir.rs/Sandžak danas

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