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Današnja akcija još jednom je pokazala da Republika Srbija, Grad Niš i Univerzitetski klinički centar Niš stoje uz svoje građane i brinu o svakom pacijentu, bez obzira na to gde se nalazi. Zajedništvom, odgovornošću i vrhunskom organizacijom obezbeđen je bezbedan medicinski transport i nastavak lečenja naših povređenih sugrađana u UKC Niš.

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Foto: UKC Niš

Ova misija potvrđuje da su humanost, stručnost i solidarnost vrednosti koje nas vode u svakom trenutku. Iskrenu zahvalnost upućujemo svim članovima tima koji su svojim znanjem, požrtvovanošću i profesionalizmom dali doprinos uspešnoj realizaciji ove akcije, kao i kolegama iz Crne Gore na izuzetnoj saradnji i brizi o našim pacijentima.

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Foto: UKC Niš

Kada smo ujedinjeni oko najvažnijeg cilja – očuvanja zdravlja i života ljudi – nijedan izazov nije nepremostiv.

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Foto: UKC Niš

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Foto: UKC Niš

Zajedno, u službi života, poručili su generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš, doc. dr Milan Lazarević, i pomoćnik generalnog direktora, doc. dr Aleksandar Nikolić.

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