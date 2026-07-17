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Ružica Novaković i njena četvorogodišnja ćerka, preživele su pravu dramu u gradskom autobusu na liniji 25p. Devojčici je ruka ostala zaglavljena na vratima vozila, a autobus je krenuo dok je dete bilo van njega. Majka je za emisiju "Crna hronika" ispričala detalje stravičnog događaja, ali i kako se vozač ponašao nakon nezgode.

"Vrisnula sam: Otvori dete mi je napolju"

Ružica Novaković kaže da će trenutak kada je shvatila da joj je ćerka ostala van autobusa zauvek pamtiti. Kako je ispričala za emisiju "Crna hronika", sve se dogodilo u samo nekoliko sekundi, dok je sa detetom pokušavala da izađe iz autobusa na stanici "Hladne vode" na Mirijevskom bulevaru.

- Bio je ponedeljak, vraćala sam se iz Borče, gde sam bila na razgovoru za posao. Bilo je oko 8 i 10 uveče, linija 25p Mirijevo. Došli smo na našu stanicu gde inače izlazimo kada idemo kući. Ona je zakoračila iz autobusa, bila je već spolja, a ja sam je držala za ruku da izađemo. U tom trenutku vozač je zatvorio vrata i uhvatio moju ruku. Ja sam držala njenu levu rukicu svojom desnom rukom i ona je ostala napolju. Znači, dete mi je visilo sa druge strane vrata, a autobus je krenuo - ispričala je Ružica.

Kako kaže, u tom trenutku mislila je samo na jedno - da spase dete.

- On je krenuo i vukao je nekoliko metara. Ja sam vrisnula, ne znam ni kako sam uspela da izgovorim: "Otvori, dete mi je napolju, zgazićeš mi dete!" On uopšte nije reagovao odmah. Gledao je u mene, kao da nije svestan šta se dešava. Tek posle mog vriska otvorio je vrata. Ja nisam mislila ni na šta drugo osim da uzmem dete i proverim da li je živo, da li je dobro, da li joj je nešto slomljeno - rekla je majka.

"Mogao je dva puta da zgazi moje dete"

Ružica navodi da je mislila da je najgori trenutak prošao kada su se vrata otvorila, ali tvrdi da je tada usledio još veći šok.

- Kada je otvorio vrata, ja sam samo htela da izađem i uzmem dete u naručje. Pustila sam njenu ruku na sekundu, samo da izađem iz autobusa i da vidim šta joj je. Međutim, on je ponovo zatvorio vrata i krenuo. U jednoj sekundi je mogao dva puta da zgazi moje dete. Ponovo sam počela da vičem i tek tada je otvorio vrata. Izašla sam, uzela dete i odmah zvala Hitnu pomoć i policiju. On je samo nastavio da vozi - ispričala je Ružica.

Dodaje da joj je najteže palo to što, kako tvrdi, vozač nije zastao da vidi šta se dogodilo.

- Ne mogu da shvatim da neko vidi dete u takvoj situaciji i samo nastavi da vozi. U tom trenutku vam kroz glavu prolazi milion stvari. Samo gledate svoje dete i pitate se da li je dobro, da li je povređeno, da li će moći normalno da hoda, da li je nešto ozbiljno - rekla je ona.

Ružica Novaković majka oštećenog deteta Foto: Kurir Televizija

"Sreća, nije bilo preloma, ali trauma ostaje"

Nakon nezgode, Ružica i ćerka su završile na pregledima. Kako kaže, zahvalna je što nije došlo do težih fizičkih povreda, ali posledice nisu samo telesne.

- Hvala Bogu, nije imala prelome. Imala je nagnječenje, malo joj je bilo povređeno koleno, ali to se saniralo. Međutim, ono što ostaje jeste trauma. Dete to pamti. To nije samo ogrebotina ili modrica koja prođe za nekoliko dana. To ostane u glavi i kod deteta i kod roditelja - rekla je Ružica.

Posebno teško, kako objašnjava, jeste to što je njena ćerka već prošla kroz veliku tragediju.

- Pre deset meseci izgubile smo supruga i tatu. On je nastradao u saobraćajnoj nesreći, a ona je bila prisutna u automobilu. I ona je tada doživela strašne stvari, imala je povrede. Sada, posle svega toga, desi se opet nešto ovako. Kao da je ponovo vraćena u isti strah. Moje dete je po drugi put doživelo susret sa smrću - rekla je kroz emocije Ružica.

Kako dodaje, devojčica i dalje priča o oba događaja.

- Ona ima četiri godine, ali deca mnogo toga upamte. Priča i o tati, pita, vraća se na taj događaj, a sada priča i o autobusu. Sve je to u njenoj glavici. Mi pokušavamo da joj pomognemo, da joj objasnimo, da bude dobro, ali nije lako - rekla je majka.

Pokrenut postupak protiv vozača Ružica kaže da je slučaj prijavila i da je pokrenut postupak protiv vozača.

- Ja sam odmah prijavila policiji, podneta je krivična prijava i sve sam predala advokatu. Biće postupak protiv čoveka koji je tada bio za volanom autobusa. Naravno, tu je i osiguranje, sve ono što ide po zakonskoj proceduri. Ali meni nijedna procedura ne može da izbriše ono što se dogodilo mom detetu - ispričala je.

Autobus pun, ali bez reakcije

Ružica se osvrnula i na reakciju putnika koji su se u tom trenutku nalazili u autobusu.

- Autobus je bio pun. Bilo je oko 8 i 10 uveče, ljudi su se vraćali kući. Ne mogu da verujem da niko nije reagovao dok dete visi izvan autobusa. Niko nije ustao, niko nije prišao. Jedna žena me je samo pitala: "Jeste dobro?" Jedan čovek nas je kasnije odvezao do stana, pa smo otišle na preglede. Ali u tom trenutku sam se osećala potpuno sama - rekla je.

Novaković ističe da joj je najvažnije da njena ćerka prebrodi novu traumu, ali da će insistirati da slučaj dobije epilog.

- Predala sam advokatu sve što je potrebno, biće krivična prijava protiv lica koje nam je nanelo povrede. Sve ćemo uraditi kako zakon nalaže. Ali iskreno, najviše bih volela da se ništa od ovoga nije dogodilo. Da moje dete nije moralo ponovo da prolazi kroz strah, bol i stres - rekla je.

Na kraju razgovora, Ružica je poručila:

- Samo želim da moje dete bude dobro i da nikada više ne doživi nešto slično. Nijedna majka ne bi trebalo da gleda svoje dete u takvoj situaciji - zaključila je Ružica Novaković.

03:24 "DETE (4) MI JE VISILO IZVAN AUTOBUSA, A ON JE NASTAVIO DA VOZI" Majka otkrila jezive detalje drame na liniji 25p: A pre 10 meseci gledala je kako joj otac gine Izvor: Kurir televizija

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